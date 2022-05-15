Samsung, katlanabilir telefon satışlarında Z Fold ve Z Flip modelleri ile beraber lider konumunda. Her geçen yıl katlanabilir telefon modellerini daha da geliştiren firma, büyük ekranlı katlanabilir telefon modeli olan Z Fold serisinin son üyesi olan Z Fold 4’te kamera konusunda önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki, yeni model halihazırda Android’in kamera şampiyonu olarak kabul edilen Galaxy S22 Ultra’dan bile iyi bir kamera donanımına sahip olabilir.

50 MP Ana Kamera ile Geliyor!

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün, önceki model olan ve 12 MP’lik bir ana kamera, 2x optik yakınlaştırma sunan 12 MP’lik bir telefoto kamerası ve 12 MP’lik bir geniş açı kamerasına sahip olan Z Fold 3’e kıyasla daha iyi bir kamera donanımına sahip olması bekleniyordu.

İsabetli sızıntı haberleriyle ünlü olan IceUniverse’ün Twitter hesabından paylaşılan bilgiler, cihazın gerçekten de Z Fold 3’ten daha iyi bir kamera donanımına sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki, IceUniverse’ün paylaşımına bakılırsa, Galaxy Z Fold 4’te 50 MP’lik bir ana kameranın yanında 12 MP’lik bir geniş açı kamerası ve 3x optik yakınalştırma sunan bir telefoto kamera bulunuyor.

Özellikle 3x yakınlaştırma sunan kameranın Samsung’un şu ana kadar yaptığı en iyi kamera olacağını belirten IceUniverse, bu kameranın Galaxy S22 Ultra’da bulunan ve yine 3x optik yakınlaştırma sunan kameradan daha iyi olacağını da ekledi. Galaxy S22 Ultra’nın Android tarafının halihazırdaki en iyi kamerası olduğu kabul ediliyor. Bazı konularda Galaxy S22 Ultra’dan bile daha iyi bir kamera donanımına sahip olması, Galaxy Z Fold 4’ün Android tarafının en iyi kameralı telefonlarını arasında kendine yer bulabileceği anlamına geliyor.

Yine de Galaxy S22 Ultra’da bulunan ve 10x’e kadar yakınlaştırma sunan periskop kameranın Z Fold 4’te bulunmaması cihazın önemli bir eksisi olarak kabul edilebilir ve Galaxy S22 Ultra’yı tahtından indirmesini zorlaştırabilir.

Son çıkan sızıntı haberlerine göre S22 Ultra’ya benzeyen bir kamera tasarımına ve Z Fold 3’e kıyasla daha geniş bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setinin görüntü işleme alanındaki geliştirmeleri sayesinde kamera konusunda gerçekten de önemli bir yarışmacı olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Z Fold 4 Android tarafının yeni kamera şampiyonu olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!