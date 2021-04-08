Akıllı Telefonlar
Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!
Xiaomi akıllı telefon piyasasında yerini sağlama almak istiyor. Her alanda rekabetçi olmak isteyen Çinli teknoloji devi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu yıl üç adet daha amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefon çıkaracak. Ortaya atılan iddialara göre firma Snapdragon 870 işlemcisi kullanan üç yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonların hangi seriye ait olacakları ve isimleri henüz belli olmadı.
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Xiaomi marka üç yeni amiral gemisi katili bu yıl piyasada olacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet durmak bilmeden devam ediyor. Şu günlerde, birçok firmanın pazarda büyük pay sahibi olmak istiyor. Bu nedenle kullanıcılar da yeni modeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda akıllı telefon dünyasında bu hareketlilik yeni segmentler ortaya çıkardı. Hali hazırda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi olmak üzere üç ana koldan ilerleyen rekabette yeni sınıflar ortaya çıktı. Bu yeni sınıflardan en önemlisi kuşkusuz, orta üst seviye olarak adlandırılan ancak amiral gemisi katili olarak da bilinen akıllı telefonların oluşturduğu segment. Teknik özellik bakımından amiral gemisi cihazlar kadar performanslı olmayabilen bu modeller, fiyat performans konusunda adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Keza bu akıllı telefonlar sayesinde işlemci üreticileri de chipset çeşitliliğini arttırıyor. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 870 işlemcileri de tam olarak bu işi görmekte. Her geçen gün yeni telefonların kullandığı bu işlemci ile Xiaomi‘nin de planları var belli ki.
Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi bu yıl içerisinde üç adet amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefon çıkaracak. Hali hazırda Mi 10S ve Redmi K40 modelleri ile bu piyasada yer edinen akıllı telefon üreticisi, fiyat performans konusunda en iyi olmak istiyor. Bununla birlikte akıllı telefonların isimleri veya hangi seriye ait olacakları henüz belli değil. İlk ortaya çıkan söylentilere göre bu akıllı telefonlardan biri, Redmi markası altında çıkacak oyuncu odaklı telefon olacak. Ancak bazı kaynaklara göre firma, bu üç akıllı telefonu tamamen kendi markası altında piyasaya sürecek. Henüz detaylı özellikleri belli olmayan akıllı telefonların yaratacağı etki merak konusu. Zira bu yıl Oppo, Motorola ve iQOO gibi birçok firma Snapdragon 870 ile piyasada alternatif oluşturmak istiyor. Yeni nesil üç akıllı telefon ile alakalı en net bilgiler, firmanın isteğinin olması ve bu yıl çıkacak olmaları. Ancak kesin olarak ne zaman çıkacakları da henüz belli değil. Xiaomi‘nin ilerleyen dönemlerde yeni detaylarla bizleri karşılaması bekleniyor.
Snapdragon 870 SoC neler vadediyor?
Akıllı telefon dünyasında belli başlı bir popülariteye sahip olan işlemci, tam anlamıyla bir amiral gemisi yonga seti değil. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen ve fiyat performans odaklı çalışan işlemci, eski nesil amiral gemisi işlemcilerden daha performanslı. Snapdragon 865 Plus işlemcisinin hız aşırtma edilmiş (overclocked) hali olarak bizleri karşılayan işlemci güçlü bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte yonga seti Snapdragon 888 SoC kadar kuvvetli değil. 7 nm‘lik mimariye sahip işlemci, akıllı telefon üreticilerinin isteği doğrultusunda piyasada bulunabiliyor. Yani yonga seti Qualcomm‘un birinci öncelikleri arasında yer almamakta. Ancak firmaların kullanma isteği ve artan talep nedeniyle bir müddet daha bu işlemciyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Fiyat performans açısından önemli özelliklere sahip yonga seti, 3.2 GHz çekirdek hızına sahip. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeğinde Snpadragon 865 Plus’tan da görmeye alıştığımız Kyro 585’in güçlendirilmiş hali bulunmakta. Bu da işlemciyi Snapdragon 865 Plus işlemcisinden daha performanslı bir hale getiriyor.
Amiral gemisi katili işlemci grafik kısmında Adreno 650 birimiyer alıyor. Bununla birlikte işlemci üzerinde Snapdragon X55 5G modem yer almakta. Yonga seti 6 GHz‘e kadar bağlantı desteğini kullanıcılarına sunmakta. Diğer bağlantı özelliklerine göre işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Quick Charge 4+ özelliği ile hızlı şarj konusunda da iddialı olan yonga seti, kullanıcılarına önemli bir performans deneyimi vadediyor. Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan işlemciyi görünüşe göre birçok firma kullanmaya devam edecek. Bakalım amiral gemisi katili olarak adlandırılan bu akıllı telefonlar, pastadan aldıkları payı büyütebilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
İptal edilen LG V70, sürpriz şekilde ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarından çekileceğini açıklayan LG, bir süredir bazı yeni cihazlar üzerinde çalışıyordu. Geliştirme çalışması devam eden modellerden LG V70, sürpriz şekilde markanın çekilme duyurusunun ardından ortaya çıktı.
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LG V70, sızdırılan bir fotoğraf ile ortaya çıktı!
FrontTron adlı Twitter hesabının paylaştığı fotoğrafa göre, iptal edilen LG V70’in büyük ölçüde hazır olduğu anlaşılıyor. Arka yüzeyi sızdırılan telefonun LG Velvet ile tasarımsal benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle üçlü arka kamera dizilimi Velvet’e büyük ölçüde benzerken, yuvarlak formdaki kenarlar da kardeşini anımsatıyor. Bunun dışında V70 modelinin ön yüzü hakkında paylaşılan herhangi bir fotoğraf bulunmuyor.
LG V70’in sızdırılan özellikleri ise eksiksiz bir amiral gemisi telefon olduğunu gözler önüne seriyor. 6.5 inç QHD+ AMOLED ekrana sahip olduğu belirtilen LG V70, 120Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888‘den alan telefon, 12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle gelecekti. 4.300 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği ise telefonun kesinleşen özelliklerini tamamlıyor.
LG, pek de sürpriz olmayan çekilme kararını almasaydı V70 modelini Haziran ayı içerisinde duyurmayı hedefliyormuş. Bu da telefonun aslında tanıtıma tamamen hazır olduğunu gösteriyor. Ayrıca markanın V70 dışında uzayan ekranlı Rollable modelini de tanıtması bekleniyordu. Bu iki modeli ne yazık ki asla satışa çıkmış şekilde göremeyeceğiz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!
Uzun zamandır TSMC’nin çip konusunda yaşadığı sıkıntılar, akıllı telefon, tablet ve otomotiv sektörlerini oldukça derinden etkiledi. Şirketin tüm siparişlere yetişecek vakti bulunmamakta. Bu nedenle, akıllı cihazlarda, oyun konsollarında ve AMD CPU’larda stok sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, iPhonelar için üretilen yonga setleri, TSMC fabrikalarında üretiliyor. Kullanıcıların aklındaki soru ise TSMC’nin yeni iPhone serisi için çip üretmeye yeterince vakti olacak mı? Mevcut durumda iPhone 13 serisinin önümüzdeki sonbahar mevsiminde çıkması gerekiyor. Ancak bir çip sıkıntısı ortaya çıkarsa serinin lansmanı kış aylarına ertelenebilir.
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iPhone 13 serisi, gelecek aylarda devam edecek olan çip sıkıntısından etkilenecek mi?
Salgın nedeniyle devam etmekte olan tedarik sıkıntıları, firmaları önemli ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz sene iPhone 12 serisi, eylül yerine ekim ayında piyasaya çıktı. Hatta birkaç ay iPhone 12 serisi telefon satın almak stok sıkıntısı nedeniyle oldukça zordu. Bunun ardından akıllardaki soru, gelecek iPhone 13 serisinin stok sıkıntısından etkilenip etkilenmeyeceği oldu. MacRumors kaynağına göre Apple her şeye hazırlıklı ve herhangi bir gecikme beklenmiyor. Şirketin etkilenmeme sebeplerinden ilki, Apple’ın salgına karşı adapte olması. Firmaya göre salgın, iPhone bileşen tedarik zincirini artık daha az etkiliyor. İkincisi ise TSMC, Apple A15 Bionic yonga setini mayıs ayında göndermeye hazır olacak. Yani iPhone 13’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi oldukça gerçekçi bir hedef.
Yeni iPhoneların, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlara ve daha dayanıklı arka kapağa sahip olacağı söylenmekte. Ayrıca yeni seri ile birlikte telefonlarda önceki nesile göre farklı renk seçenekleri göreceğiz. Bununla birlikte geçmişte iPhone serisinde bulunan parmak izi sensörünün de geri dönmesi ihtimaller arasında.
Apple’ın yeni akıllı telefon serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor.
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Akıllı Telefonlar
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
2021′ de kullanmak serisine iPhone 5’ten sonra daha güncel bir telefon seçmek istedik ve 2019 Ağustos tarihinde satışa çıkmış olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro’yu ele aldık.
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro, çıktığı döneme baktığımızda orta seviyenin kralı diyebileceğimiz özelliklere sahipti. İçerisinde bulundurduğu MediaTek Helio G90T işlemcisi adından da anlaşılacağı gibi orta seviyede bir telefon alıp oyun odaklı kullanıcılara hitap ediyordu. Hala çok güncel bir işlemci olması, performansını uzun soluklu oyunlarda bile koruyabilmesi üzerinden yaklaşık 2 sene geçmesine rağmen gerçekten iyi seviyede. 4500 mAh bataryası ise hiç “ben iki senelik bir bataryayım” demiyor. Aksine uzun süre kullanım senaryasu çiziyor. Gün içerisinde sizi yarı yolda bırakmıyor ve günü kurtarıyor diyebileceğimiz seviyede. 33W’lık hızlı şarj aletiyle birlikte günümüz standardını da yakalamayı başarıyor. Kameraları günümüz kameralarıyla yarışabilecek seviyede olsa da daha iyileri tabiki mevcut. Günü kurtaracak ve istediğiniz fotoğrafı sizlere sunacak kalitede fotoğraflar çekmeyi başarıyor.
Videomuzda bu konuları derinlemesine ele aldık, iyi seyirler…
Redmi Note 8 serisine göz atmak ve satın almak için buradaki linkte tıklayabilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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