Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!

Xiaomi akıllı telefon piyasasında yerini sağlama almak istiyor. Her alanda rekabetçi olmak isteyen Çinli teknoloji devi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu yıl üç adet daha amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefon çıkaracak. Ortaya atılan iddialara göre firma Snapdragon 870 işlemcisi kullanan üç yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonların hangi seriye ait olacakları ve isimleri henüz belli olmadı.

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Xiaomi marka üç yeni amiral gemisi katili bu yıl piyasada olacak!

Akıllı telefon dünyasında rekabet durmak bilmeden devam ediyor. Şu günlerde, birçok firmanın pazarda büyük pay sahibi olmak istiyor. Bu nedenle kullanıcılar da yeni modeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda akıllı telefon dünyasında bu hareketlilik yeni segmentler ortaya çıkardı. Hali hazırda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi olmak üzere üç ana koldan ilerleyen rekabette yeni sınıflar ortaya çıktı. Bu yeni sınıflardan en önemlisi kuşkusuz, orta üst seviye olarak adlandırılan ancak amiral gemisi katili olarak da bilinen akıllı telefonların oluşturduğu segment. Teknik özellik bakımından amiral gemisi cihazlar kadar performanslı olmayabilen bu modeller, fiyat performans konusunda adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Keza bu akıllı telefonlar sayesinde işlemci üreticileri de chipset çeşitliliğini arttırıyor. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 870 işlemcileri de tam olarak bu işi görmekte. Her geçen gün yeni telefonların kullandığı bu işlemci ile Xiaomi‘nin de planları var belli ki.

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Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi bu yıl içerisinde üç adet amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefon çıkaracak. Hali hazırda Mi 10S ve Redmi K40 modelleri ile bu piyasada yer edinen akıllı telefon üreticisi, fiyat performans konusunda en iyi olmak istiyor. Bununla birlikte akıllı telefonların isimleri veya hangi seriye ait olacakları henüz belli değil. İlk ortaya çıkan söylentilere göre bu akıllı telefonlardan biri, Redmi markası altında çıkacak oyuncu odaklı telefon olacak. Ancak bazı kaynaklara göre firma, bu üç akıllı telefonu tamamen kendi markası altında piyasaya sürecek. Henüz detaylı özellikleri belli olmayan akıllı telefonların yaratacağı etki merak konusu. Zira bu yıl Oppo, Motorola ve iQOO gibi birçok firma Snapdragon 870 ile piyasada alternatif oluşturmak istiyor. Yeni nesil üç akıllı telefon ile alakalı en net bilgiler, firmanın isteğinin olması ve bu yıl çıkacak olmaları. Ancak kesin olarak ne zaman çıkacakları da henüz belli değil. Xiaomi‘nin ilerleyen dönemlerde yeni detaylarla bizleri karşılaması bekleniyor.

Snapdragon 870 SoC neler vadediyor?

Akıllı telefon dünyasında belli başlı bir popülariteye sahip olan işlemci, tam anlamıyla bir amiral gemisi yonga seti değil. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen ve fiyat performans odaklı çalışan işlemci, eski nesil amiral gemisi işlemcilerden daha performanslı. Snapdragon 865 Plus işlemcisinin hız aşırtma edilmiş (overclocked) hali olarak bizleri karşılayan işlemci güçlü bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte yonga seti Snapdragon 888 SoC kadar kuvvetli değil. 7 nm‘lik mimariye sahip işlemci, akıllı telefon üreticilerinin isteği doğrultusunda piyasada bulunabiliyor. Yani yonga seti Qualcomm‘un birinci öncelikleri arasında yer almamakta. Ancak firmaların kullanma isteği ve artan talep nedeniyle bir müddet daha bu işlemciyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Fiyat performans açısından önemli özelliklere sahip yonga seti, 3.2 GHz çekirdek hızına sahip. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeğinde Snpadragon 865 Plus’tan da görmeye alıştığımız Kyro 585’in güçlendirilmiş hali bulunmakta. Bu da işlemciyi Snapdragon 865 Plus işlemcisinden daha performanslı bir hale getiriyor.

Amiral gemisi katili işlemci grafik kısmında Adreno 650 birimiyer alıyor. Bununla birlikte işlemci üzerinde Snapdragon X55 5G modem yer almakta. Yonga seti 6 GHz‘e kadar bağlantı desteğini kullanıcılarına sunmakta. Diğer bağlantı özelliklerine göre işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Quick Charge 4+ özelliği ile hızlı şarj konusunda da iddialı olan yonga seti, kullanıcılarına önemli bir performans deneyimi vadediyor. Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan işlemciyi görünüşe göre birçok firma kullanmaya devam edecek. Bakalım amiral gemisi katili olarak adlandırılan bu akıllı telefonlar, pastadan aldıkları payı büyütebilecekler mi bekleyip göreceğiz.