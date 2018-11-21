Honor 8X alana Bluetooth kulaklık ve 100 TL hediye çeki

Honor 8X için lansman günü duyurulan kulaklık kampanyası uzatıldı ve A101 mağazalarında geçerli 100 TL‘lik hediye çeki eklendi. Honor 8X modelini A101 online satış kanalı online.A101.com.tr üzerinden satın alanlar Huawei AM61 bluetooth kulaklığın yanı sıra, A101’in online mağazasında geçerli 100 TL’lik hediye çeki kazanacak.
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Türkiye lansmanının yapıldığı 6 Kasım’da sadece 8 saat içinde 200 adet satılan Honor 8X’in büyük ilgi görmesi üzerine, 200 adetle sınırlı olan lansmana özel kulaklık hediyesi verilmesine, online kanaldaki satışlar ile devam ettirilmesine karar verildi.
Honor 8X teknik özellikleri
- 6.5 inç 2340 x 1080 piksel
- Yüzde 91 ekran / gövde oranı
- 19.5:9 ekran oranı
- Kirin 710 Octa-core işlemci (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)
- 4 GB RAM
- 64 GB Depolama
- microSD bellek kartı yuvası
- 3750mAh pil
- 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
- 16 MP f/2.0 ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Yüz tanıma özelliği
- 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2
- Android 8.0 Oreo + EMUI 8.2
- 175 gram ağırlık
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