Xiaomi, Batı Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi oldu

Xiaomi Mali İşler Müdürü Shou Zi Chew şirketin 2109 yılı için Batı Avrupa pazarında en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. Avrupa’da yakaladığı başarıyla hisse senetleri 1,8 Doları seviyelerinin üstüne taşıyan şirket yalnızca Hindistan’da satışlarını arttırmıyor. Çin dışından gelen satışların %50’ler seviyesinde olduğunu belirten CFO Chew, Batı Avrupa’da en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduklarını açıkladı. Yıllık bazda %90 büyüme kaydettiklerini belirten 37 yaşındaki yönetici, geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek sonuçlarını çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtmişti.

Xiaomi 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 10 milyar dolarlık kar elde etmişti. Şirketin 2020 yılı planlarında ise olabildiğince çok 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sunmak. Bir çok alanda ürünlerini geliştirip son kullanıcıya sunan üretici, 2016 yılında ilk katlanabilen scooterını tanıtmıştı. Elektrikli yapısı ve minimalist tasarım anlayışı ile dikkat çeken mobilet Avrupa pazarında kendine yer buldu. %17 pazar payı ile dışarı alan kategorisinde önemli bir yer elde eden üreticinin 2020 yılında pazar payını arttırması bekleniliyor.

Xiaomi Mijia M365 Scooter özellikleri

Güç: 500 W

Şarj Süresi: 5 Saat

Maksimum Hız: Saatte 15.5 Km

Taşıma Kapasitesi: 100 kilogram

Tekerlek Boyutu: 8.5″ (215.9 mm)

Bağlantı: Bluetooth

Batarya: 1860 mAh