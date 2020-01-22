Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Batı Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi oldu
Xiaomi Mali İşler Müdürü Shou Zi Chew şirketin 2109 yılı için Batı Avrupa pazarında en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. Avrupa’da yakaladığı başarıyla hisse senetleri 1,8 Doları seviyelerinin üstüne taşıyan şirket yalnızca Hindistan’da satışlarını arttırmıyor. Çin dışından gelen satışların %50’ler seviyesinde olduğunu belirten CFO Chew, Batı Avrupa’da en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduklarını açıkladı. Yıllık bazda %90 büyüme kaydettiklerini belirten 37 yaşındaki yönetici, geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek sonuçlarını çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtmişti.
Xiaomi 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 10 milyar dolarlık kar elde etmişti. Şirketin 2020 yılı planlarında ise olabildiğince çok 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sunmak. Bir çok alanda ürünlerini geliştirip son kullanıcıya sunan üretici, 2016 yılında ilk katlanabilen scooterını tanıtmıştı. Elektrikli yapısı ve minimalist tasarım anlayışı ile dikkat çeken mobilet Avrupa pazarında kendine yer buldu. %17 pazar payı ile dışarı alan kategorisinde önemli bir yer elde eden üreticinin 2020 yılında pazar payını arttırması bekleniliyor.
Xiaomi Mijia M365 Scooter özellikleri
Güç: 500 W
Şarj Süresi: 5 Saat
Maksimum Hız: Saatte 15.5 Km
Taşıma Kapasitesi: 100 kilogram
Tekerlek Boyutu: 8.5″ (215.9 mm)
Bağlantı: Bluetooth
Batarya: 1860 mAh
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro Geekbench testinde görüldü!
Redmi K30 Pro modelinin işlemci, RAM ve işletim sistemi gibi belli başlı teknik özellikleri Geekbench 5.1 sonuçlarıyla ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro Geekbench sonuçları
Xiaomi‘nin fiyat-performans oranı yüksek ürünleriyle tanınan alt markası Redmi‘nin K30 serisinin merakla beklenen yeni üyesi K30 Pro‘nun Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. Qualcomm’un yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 865‘ten gücünü alan, 8 GB RAM‘li telefon testten; tek çekirdekte 903, çoklu çekirdekte ise 3362 skorunu almayı başarmış.
Beklendiği gibi kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan cihazın Poco F2, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri gibi yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Telefonun geçen yıl tanıtılan ve büyük satış rakamları yakalayan Redmi K20 Pro‘nun başarısını devam ettirecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei EMUI, 50 milyon cihazda kullanılıyor!
Huawei EMUI arayüzünün, bu ayın başında gönderilen bir OTA güncellemesinin ardından 50 milyon cihazda kullanıldığını duyurdu.
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Huawei EMUI 50 milyon telefonda
Huawei geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 arayüzünün 10 milyon akıllı telefonda kullanıldığını açıklamıştı. Şirketin Ağustos ayında tanıttığı yeni arayüzü, kullanıcılara; sisteme entegre karanlık mod, daha kolay kontrol edilebilen kullanıcı arayüzü ve GPU Turbo 3.0 yazılımıyla daha üstün bir performans vadediyordu.
Şirket bugün Weibo’da yaptığı paylaşımla EMUI arayüzünün 50 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Bu durum Amerika ambargosu yüzünden son amiral gemisi cihazı Mate 30 Pro‘yu batı ülkelerinde satamayan Huawei‘nin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.
Üreticinin yakın zaman önce açıkladığı 2019 büyüme rakamları da bunu kanıtlıyordu. Paylaşılan raporda Huawei‘nin geçtiğimiz yıl 2018‘e kıyasla %20 oranında daha fazla cihaz sattığı ve toplam gelirdeki artışın %18 seviyesinde olduğu gözüküyordu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 geliyor!
Samsung, yenilenen A serisi ve M serisi sayesinde geçen yıl orta ölçekli pazarda büyük başarı elde etti. 2020 yılında Samsung, bu segmentte daha fazla telefon sunacak.
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Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 Wi-Fi bağlantı özellikleri
Wi-Fi Alliance tarafından, Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 sertifika aldı ve gelecekleri kesinleşti. Ulaşan bilgilerde, üç cihazında Android 10 destekleyeceği fakat M11 ve A11‘in yalnızca tek bant Wi-Fi bağlantısını desteklerken, M31‘in çift bant Wi-Fi bağlantısı destekleyeceği ortaya çıktı.
Teknik ve tasarımsal özellikleri
Galaxy M11‘de tasarımsal olarak elimizde olan tek bilgi, telefonun mavi, siyah ve mor renklerde geleceği. M31 modeli Geekbench’te Exynos 9611 SoC ve 6 GB RAM ile görüntülendi ancak bunun yerine Snapdragon 665 ile gelebileceğini bazı raporlarda gördük. Kamera olarak ise 48 MP genişliğinde ana kamera , 12 MP geniş açı kamerası ve 5 MP derinlik sensörü ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy A11‘in ise Galaxy A31 ve Galaxy A41 gibi 64 GB temel depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu model hakkında bildiğimiz tek şey şuanda bu. İlerleyen günlerde detaylar açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.