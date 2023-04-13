Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi kamera canavarı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı tanıtmak için 18 Nisan 2023’te Çin’de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Ek olarak şirket, etkinlik sırasında Xiaomi Band 8 akıllı bilekliğini piyasaya süreceğini doğruladı.

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Bir teaser posteri, akıllı bilekliğin nasıl görüneceğini ortaya çıkardı. Xiaomi Band 8, dar bir çerçeve ekranıyla önceki uzun oval hap benzeri görünümünü koruyor. Bununla birlikte, farklı malzemelerden yapılmış olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kayış seçenekleri olacaktır. Band 8’in bileklikli versiyonu, geniş kayışlı varyantına göre daha dar kulplara sahip olacak ve daha şık bir görünüm sağlayacak.

Şu anda, Xiaomi Band 8’in daha geniş kayış varyantı için üç renk seçeneğiyle sunulacağı görülüyor. Bunlar; Siyah Beyaz, Yeşil ve Sarı olacak. Bileklik modelleri ise Black ve Rose Gold renkleriyle gelecek. Fragmanda daha fazla detaydan bahsedilmese de Xiaomi Band 8’in M2239B1 model numaralı önceki sertifikaları, Bluetooth 5.1 teknolojisine ve dahili DC 3.87V polimer lityum iyon pile sahip olacağını gösteriyor.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği belli olmayan bu akıllı bilekliğin fiyat noktasında da selefi ile hemen hemen aynı bir seviyede olması bekleniyor. Xiaomi’nin domine ettiği akıllı bileklik pazarında bakalım Vivo ne yapacak?