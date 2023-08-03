Xiaomi’nin en yeni nesil fitness takipçisi olan Xiaomi Band 8, Nisan ayında Çin’deki Xiaomi 13 Ultra lansman etkinliğinde tanıtıldı. Cihaz henüz küresel pazarlara ulaşmasa da, tek bir ülkede satılmasına rağmen Haziran ayında 1,1 milyondan fazla adede ulaştı.

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Şimdi cihaz, yeni bir üretici yazılımı güncellemesi alıyor, birkaç yeni özellik ekleyerek ürün yazılımı sürümünü 1.3.176’ya yükseltiyor. En son güncelleme, kullanıcılarına ‘Akıllı Rahatsız Etmeyin’ işlevi sunuyor, iki yeni saat yüzü ve canlılık değeri widget’ı ekliyor. Ayrıca, Lanzhou ve Tibet için otobüs kartı desteği, NFC kullanırken bir geri bildirim işlevi, yeni bir Frizbi hareket algoritması, somatosensoriyel oyun titreşim geri bildirimi gibi özellikler de ekleniyor. Kullanıcılar ayrıca, şarj kayıtlarına eşlik eden uygulamadan erişebilecekler.

Güncelleme ayrıca iOS’ta bağlantı kararlılığını optimize eder ve bilinen diğer sorunları giderir, bu da cihazın iPhone kullanıcıları için daha kararlı bir deneyim sunmasına yardımcı olabilir.

Xiaomi Band 8’in en son üretici yazılımına güncellenmesi için, kullanıcıların önce eşlik eden uygulamayı mevcut en yeni sürüme güncellemesi gerekecektir. Güncelleme, içe aktarılan birimler için de mevcut olacak, bu da dünya genelinde kullanıcıların yararlanabileceği anlamına geliyor.

Bu güncelleme, Xiaomi Band 8’i daha da kullanışlı ve özelleştirilebilir hale getiriyor, ve bu da cihazın zaten etkileyici başarısını artırabilir. İlgili kullanıcılar, güncellemeyi yüklemek isteyebilirler, böylece cihazın en son özelliklerinden ve iyileştirmelerden tam olarak yararlanabilirler.