Birçoğumuz Xiaomi’yi akıllı telefonlarıyla tanıyor olsak da şirket oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Koşu bandından akıllı fırına kadar Xiaomi pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Ancak en başarılı ürünü hangisi diye soracak olursanız cevabı basit, tabi ki akıllı bileklikler. Son raporlar da bunu doğruluyor. Xiaomi’nin en yeni fitness takip cihazı Band 8, Çin’de 1,1 milyondan fazla satarak akıllı bileklik pazarının lideri oldu. İşte Band 8’in dudak uçuklatan başarısı!

Xiaomi Band 8 Çin’de 1,1 Milyon Adetlik Sevkiyat Rakamını Geçti!

Xiaomi yıllardır akıllı bilekliklerin en çok satanı oldu. Şirketin ilk Mi Band’i büyük bir başarıydı ve her yeni model bir öncekinden daha da iyi sattı. Ailenin son üyesi Xiaomi Band 8 de bir istisna değil. Piyasaya sürüldüğünden bu yana 1,1 milyondan fazla satan cihaz Çin’de herkesin kolunda.

Xiaomi Band 8’in başarısının birkaç nedeni var. Birincisi, çok uygun fiyatlı olması. Cihazın fiyatı 50 doların biraz altında, bu da piyasadaki diğer birçok akıllı bileklikten önemli ölçüde daha az. İkincisi, çok sayıda özelliğe sahip. Kalp atış hızınızı, uyku kalitenizi ve egzersizlerinizi takip edebiliyor. Ayrıca telefonunuzdan bildirimler alabiliyor ve müzik çalmayı bile kontrol edebiliyor. Bu kilometre taşı, Xiaomi’nin akıllı giyilebilir cihaz pazarındaki güçlü performansının bir kanıtı diyebiliriz.

Xiaomi Band 8 bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüldü. Cihazın standart ve NFC özelliğine sahip olan iki farklı versiyonu bulunuyor. Standart versiyonda 60Hz yenileme hızı, inç başına 326 piksel (PPI), 600 nit parlaklık ve otomatik parlaklık ayarına sahip 1,62 inç OLED ekran bulunuyor.

Xiaomi’nin akıllı bileklik kategorisinde yer alan, ancak akıllı saatlere taş çıkaran özelliklerle donattığı model 200’den fazla özel saat kadranı sunuyor ve 150’den fazla spor modunu destekliyor. NFC sürümü, standart sürümle aynı özelliklerin tümüne sahip. Bütün bunlara ek olarak, NFC model Band 8’inizi ödeme yapmak, kapı kilidini açmak ve daha fazlası için kullanmanıza olanak tanıyan NFC teknolojisine sahip.

Apple cephesi akıllı saat pazarını Apple Watch modelleriyle domine ederken, akıllı bileklik pazarı da Huawei ve OPPO gibi güçlü rakiplerin karşısında Xiaomi’ye kalmış durumda. Her yeni modelle beraber giderek iyileşen özellikler sunan Xiaomi Band serisinin bir sonraki modelinin de aynı başarıyı göstereceği kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Band 8’in başarısı sizce tesadüf mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!