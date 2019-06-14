Xiaomi Android Q Beta programına yeni cihazlarını ekledi

Xiaomi, 11 adet akıllı telefonun Android Q Beta programına katılacağını duyurdu. Fiyat performans oranı ile dikkat çeken Xiaomi Redmi K20 ve K20 Pro, 2019 son çeyreğinde güncelleme alması planlanıyor.

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Xiaomi Redmi Note 7 Android Q Beta programına dahil edildi

Xiaomi bugün paylaştığı liste ile birlikte 11 cihazını daha Android Q Beta programına dahil etti. 2019 yılı son çeyreği ve 2020 yılı ilk çeyreği olarak iki kategoriye ayrılan güncelleme planları ile cihazlar Android’in en yeni sürümünü erkenden ulaşacaklar. Bu cihazların dokuzu, 2019 son çeyrek itibari ile yeni güncellemeye ulaşacak. Listede amiral gemilerin dışında dikkat çeken cihazlardan birisi ise Redmi Note 7 oldu. 27 Haziran’da satışa sunulan Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro’nun güncelleme planı ise 2020 yılına bırakılmış durumda. Listede dikkat çeken bir başka telefon ise Xiaomi Mi Mix 2S modeli oldu. Android 8.0 Oreo versiyonu ile 2018 mart ayında satışa sunulan cihaz yaklaşık 1.5 yıldır ana sürüm güncellemesi alan modellerden birisi oldu.

Güçlü donanımı ve fiyat performans oranı ile dikkat çeken Redmi K20 Pro Android Q Beta programına dahil edildi. Cihaz çıkışından sonra MiFlash yardımı ile Android Q Beta yüklenilebilen K20 Pro, resmi olarak listede bulundu. Fastboot aracılığı ile yüklenilebilen yazılımda bir kaç hata bulunuyordu. Google Drive üzerinde videoların görülememesi, bluetooth klavyelerin bağlanılamaması gibi sıkıntılar, gelecek yeni güncellemeler ile çözülmeye çalışılacak.

Güncelleme programına katılan telefonlar

2019 son çeyrek ( eylül, ekim kasım aralık ) için Android Q Beta güncellemesi alması planlanan cihazlar:

Xiaomi Mi 9

Mi 9 SE

Mi 8

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 Pro

Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Redmi K20

Redmi K20 Pro

2020 ilkçeyrek ( ocak, şubat, mart, nisan ) için Android Q Beta güncellemesi alması planlanan cihazlar: