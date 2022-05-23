Kanada, Çin’in en büyük telekomünikasyon ekipmanları üreticilerinden ikisinin 5G telefon ağlarında çalışmasını yasaklayacağını söyledi.

Huawei ve ZTE’ye yönelik kısıtlamalar, perşembe günü ülkenin endüstri bakanı tarafından açıklandı. Francois-Philippe Champagne, hareketin Kanada’nın mobil internet hizmetlerini iyileştireceğini ve “Kanadalıların güvenliğini koruyacağını” söyledi.

Ancak Huawei Canada, “politik” olduğunu söylediği karardan “hayal kırıklığına uğradığını” belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu, siber güvenlikle veya söz konusu teknolojilerden herhangi biriyle ilgisi olmayan talihsiz bir siyasi karardır” denildi.

İngiltere, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda dâhil olmak üzere birçok ülke, firmalara şimdiden kısıtlamalar getirdi. Dört ülke, Kanada ile birlikte “Beş Göz” adlı bir istihbarat paylaşımı düzenlemesi oluşturuyor. Bu, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği’ni izlemek ve gizli bilgileri paylaşmak için bir mekanizma olarak gelişmişti.

Müttefikleri Huawei ve ZTE’yi kendi yüksek hızlı ağlarından zaten yasaklamış olduğu için Kanada’nın duyurusu geniş çapta bekleniyordu. Kanada’nın başkenti Ottawa’da gazetecilere konuşan Champagne, kararın “güvenlik teşkilatlarımız tarafından tam bir inceleme ve en yakın müttefiklerimizle istişareden sonra” geldiğini söyledi.

“Açık olmama izin verin: Kanadalıların güvenliğini her zaman koruyacağız ve telekomünikasyon altyapımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız. 5G dünyasında, günlük yaşamlarımızda ağımıza giderek daha fazla güvendiğimiz bir zamanda, bu doğru bir karar.” diye ekledi.

Ottawa’daki Çin büyükelçiliği sözcüsü Reuters haber ajansına, Pekin’in Kanada tarafından gündeme getirilen güvenlik endişelerini “siyasi manipülasyon bahanesi” olarak gördüğünü söyledi. Çin sözcüsü ayrıca Kanada’yı Çinli şirketleri bastırmak için ABD ile çalışmakla suçladı.

Huawei Canada, ekipmanlarının hükümet ve güvenlik kurumları tarafından “yakından incelendiğini” ve “Huawei ekipmanlarının neden olduğu 0 güvenlik olayı” olduğunu söyledi. Açıklamada, “Huawei’nin ekipman ve hizmetlerinin yasaklanması, Kanada’da önemli ekonomik kayıplara yol açacak ve Kanadalı tüketiciler için iletişim maliyetlerini artıracak” diye ekledi.

Şirket, “Maalesef bu karar kontrolümüz dışında. Ancak müşterilerimizin, ortaklarımızın ve kendimizin meşru hak ve menfaatlerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

Bu arada ZTE, Kanada hükümetinin açıklamasının “öncülünü” reddettiğini ve “son derece spekülatif” olduğunu söyledi. Firma, “Her zaman uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uyduk, düzenleyicilerin ve paydaşların ZTE ürünlerinin güvenliğini doğrulamasını sağlamak için siber güvenlik laboratuvarlarımızı açtık” dedi.

5G nedir?

5G veya beşinci nesil, çok daha hızlı veri indirme ve yükleme hızları sunan mobil internet ağlarının bir sonraki yükseltmesidir. Aynı zamanda daha fazla cihazın aynı anda internete erişmesine izin verir.

Son yıllardaki video ve müzik akışının popülaritesinin ve veri kullanımının artması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu da, hükümetleri ve cep telefonu şebeke operatörlerini telekomünikasyon altyapılarını iyileştirmeye zorluyor.

Kanada hükümetinin kararı, ülkedeki telekomünikasyon firmalarının artık Huawei ve ZTE tarafından yapılan ekipmanları kullanmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. Champagne, Çinli üreticiler tarafından yapılan ekipmanları zaten kurmuş olan şirketlerin şimdi kaldırması gerektiğini söyledi.

Kanada, ilk olarak Eylül 2018’de Huawei ekipmanlarının incelemesini duyurdu. Çin’in en büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden bazıları, son yıllarda ABD ve diğer Batılı ülkelerdeki hükümetler tarafından ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hedef alındı.

Kasım ayında ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen şirketlerin ülkede yeni telekomünikasyon ekipmanları lisansları almasını engelleyen yasayı imzaladı. Bu, Huawei, ZTE ve diğer üç Çinli şirketin ekipmanlarının ABD telekomünikasyon ağlarında kullanılmasının yasaklandığı anlamına geliyor.