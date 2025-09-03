Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni modellerden biri olan Xiaomi 15T, resmi tanıtımı öncesinde önemli bir performans testinde kendini gösterdi. 25069PTEBG model numarasıyla Geekbench AI veritabanında listelenen cihaz, yapay zeka testlerinde aldığı puanlarla dikkatleri üzerine çekti.

Xiaomi 15T Performans Testinde Görüldü: İşte Ortalığı Karıştıracak Özellikler ve Fiyat!

Tek hassasiyetli testte 1.336 puan alan akıllı telefon, yarım hassasiyetli testte ise 1.356 puana ulaştı. Niceliksel kıyaslama testindeki 1.974 puanlık skoru ise cihazın işlem gücü hakkında ilk ipuçlarını veriyor. Bu sonuçlar, yeni Xiaomi 15T modelinin segmentinde iddialı bir rakip olacağını şimdiden kanıtlıyor.

Sızdırılan test sonuçları, Xiaomi 15T modelinin kalbinde yer alacak yonga setini de doğruladı. Cihaz, gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden biri olan Dimensity 8400‘den alacak. Bu işlemci, 3,25 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 3,00 GHz hızında üç performans çekirdeği ve 2,10 GHz hızında dört verimlilik çekirdeği ile geliyor. Performansını 12 GB RAM ile destekleyecek olan Xiaomi 15T, kutusundan en güncel yazılım olan Android 15 ile çıkacak.

Kamera tarafında da oldukça iddialı sızıntılar mevcut. Telefonun arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu bekleniyor. Bu kurulumda 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve portre çekimlerini bir üst seviyeye taşıyacak 50 MP telefoto lens yer alacak. Ön tarafta ise kullanıcıları 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası karşılayacak. Bu kamera donanımı, Xiaomi 15T modelini fotoğrafçılık meraklıları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Cihazın uzun ömürlü bir kullanım sunması için 5500 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacağı konuşuluyor. Bu bataryayı ise 67W kablolu hızlı şarj desteği tamamlayacak. Ayrıca, plastik bir çerçeveye sahip olacağı iddia edilen telefonun, toza ve suya karşı en üst düzey koruma sağlayan IP69 sertifikasına sahip olabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu özellik, Xiaomi 15T için önemli bir dayanıklılık avantajı sunacaktır.

Xiaomi 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Avrupa pazarı için beklenen fiyatlar da yavaş yavaş netleşiyor. Söylentilere göre Xiaomi 15T modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 649 Avro başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Serinin daha güçlü üyesi 15T Pro ise 12 GB + 256 GB için 799 Avro, 16 GB + 512 GB seçeneği içinse 899 Avro fiyat etiketine sahip olacak. Her iki modelin de siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle tüketicilere sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 15T serisi geliyor! Xiaomi 15T serisinin özellikleri sızdırıldı!

Siz Xiaomi 15T hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.