Akıllı Telefonlar
Xiaomi, bu yıl 150MP kameraya sahip bir akıllı telefon tanıtabilir!
Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde, dünyanın ilk 108 megapiksel kamera sensörüne sahip telefonunu piyasaya sürmek için Samsung ile ortaklık kurmuştu. Şimdi ise her iki şirkette, 2020’nin son çeyreğinde 150 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera sensörüne sahip telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.
Tutarlı ve özgün sızıntılarıyla gündeme gelen Iceuniverse adlı kullanıcının raporuna göre, dünyada ilk kez 150 megapiksel sensöre sahip akıllı telefon, 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kamera sensörü Samsung tarafından üretilecek olsa da, sensöre sahip ilk cihazın çıkışını Xiaomi üstlenecek. Şu an, bahsi geçen sensörün hangi Xiaomi modelinde kullanılacağı kesinleşmiş değil. Fakat söylentilere göre, sensörü Mi Mix serisine ait bir modelde görebilmemiz mümkün.
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Raporlara göre Samsung 150 megapiksellik sensör üzerinde AR-GE çalışmalarını tamamladı. Sensör yaklaşık 1 inçlik bir alana sahip ve şirketin Galaxy S20 Ultra’da kullandığı ISOCELL Bright HM1 sensörü ile aynı Nonacell teknolojisini kullanıyor. Hatırlarsak Nonacell sensör, 3 x 3 pikselden oluşan görüntü grupları oluşturuyor ve bu da dokuz adet pikselin tek bir büyük pikselde birleşerek, çok daha fazla ışık yakalamasını sağlıyor.
Ortaya çıkan yeni raporlar da ise, OPPO ve Vivo’nun da 150MP lenslere sahip akıllı telefon modellerini 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunacağını söylüyor. Bahsi geçen modeller, Qualcomm Snapdragon 875 ile güçlendirilecek gibi görünüyor. Aynı rapor, Samsung’un 250 megapiksel kamera sensörü geliştirdiğini ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 600 megapiksel lens geliştirme çalışmalarına hız verdiğini gösteriyor.
Samsung’un sadece görüntü aşamasında değil, koku ve zevkleri ayırt edebilen otonom sensörler üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Firmaların kamera çözünürlüklerini bir satış aracı olarak kullandığı bu dönemlerde bahsi edilen sayılar pazarda ciddi farklar yaratabilir.
Akıllı Telefonlar
Mi A3, 4. kez Android 10 güncellemesini aldı. Bu sefer stabil!
Mi A3, dördüncü kez Android 10 güncellemesine kavuştu. Kullanıcılardan gelen geribildirimlere göre bu sefer gelen sistem güncellemesinde sıkıntılar bulunmuyor.
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Xiaomi, Mi A3 cihazının güncelleme sürecini Şubat 2020’den beri devam ediyor. Android One projesi bildindiği gibi ilk güncellemeleri alan ve kullanıcılarına bunu vadeden bir yapıya sahip. Ülkemizde de örnekleri bulunan General Mobile gibi şirketler bu projeye ait cihazlar çıkarmışlar ve kullanıcıları pek tatmin edememişlerdi.
Xiaomi, Mi A3 için üç güncellemesinde de büyük sorunlara sahip güncelleme dosyalarını kullanıcılarla paylaşmıştı. Akıllı telefonun sahipleri telefonlarının komple kapandığına (brick) veya döngüye (semi-brick) girdiğini ve telefonlarını kullanamadığını belirtiyorlardı. İlk iki güncellemede bahsettiğim sorunlar gözlemlenirken üçüncü güncellemede arayüzde donmalar ve kameranın açılmaması gibi sıkıntıları kullanıcılar dert yanıyordu. Nitekim çok uzun süre geçmeden Xiaomi 11 Nisan 2020 tarihiyle yazılım yükseltmesini tekrardan geri çektiğini açıkladı.
Bugün ise bir okurumuz tarafından bize gönderilen ekran görüntülerinde görüldüğü üzere güncelleme dördüncü kez Mi A3 sahiplerine erişmiş. Okurumuzun ilettiği bilgiler ışığında önceki güncellemeden farkla artık kamera ve arayüzde oluşan takılmalar artık bulunmuyor. Büyük oranda sorunlar çözülmüş.
Ekran görüntülerini yukarıda görebileceğiniz güncellemeyi, “Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemeleri” kısmından kontrol edebilirsiniz. Güncelleme içeriğine “5 Nisan 2020″ güvenlik yaması da dahil edilmiş. Xiaomi, MIUI arayüzünü kullanan cihazlarında böylesine büyük sorunlar içeren güncellemeler göndermemiştir. Keza yazılım yükseltmelerini göndermeden önce belli beta süreçlerine sokmuştur.
Sorunların neden kaynaklı olduğu hala bilinmiyor. Ama A serisiyle bütçe sınıfı akıllı telefonlarını piyasaya süren şirket böylece puan kaybettiği aşikar. A serisine firma devam edecek mi? İlerleyen aylarda göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni yarışmasında DSLR kamera kullandı!
Geçmişte bazı akıllı telefon üreticileri, yeni cihazlarını tanıtırken profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüleri örnek fotoğraf olarak sergiliyordu. Artık unutulan bu pazarlama yöntemi, yeni yarışmasında DSLR görüntülerini kullanan Huawei ile yeniden hatırlandı!
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Huawei, fotoğrafçılık yarışmasını tanıtmak için hileye başvurdu!
Huawei, geleneksel olarak düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışmasının bu yılki ayağını Weibo’da paylaştığı bir video ile duyurdu. Markaya göre, videoda çekilen tüm fotoğraflar kullanıcıların akıllı telefonlarıyla yakaladığı karelerden oluşuyordu. Ancak bir Weibo kullanıcısı olan ve 2018 iPhone fotoğrafçılık yarışmasını ikinci tamamlayan Jamie-Hua’nın dikkati, Huawei’nin pazarlama taktiğini ortaya çıkardı.
Videoda görünen bir karenin peşine düşen kullanıcı, uzun çabalar sonucu görüntünün ham haline erişim sağladı. Ortaya çıkan EXIF kayıtları ise çekimin bir Huawei telefonun aksine Nikon D850 DSLR fotoğraf makinesiyle yapıldığını açık şekilde ispatlıyor. Ayrıca Jamie-hua; elde ettiği 4 karenin yanı sıra başka şüpheli görüntüler de yakaladığını, fakat bunları ispatlayacak deliller bulamadığını söylüyor.
Yaşanan şaşırtıcı durum üzerine açıklama yayınlayan Huawei Halkla İlişkiler Departmanı, görüntünün editör tarafından sehven eklendiğini öne sürerek kullanıcılarından özür diledi. Ayrıca söz konusu fotoğrafın, yarışmanın tanıtım videosundan da kaldırıldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere P9 modeli tanıtılırken benzer bir durum fark edilmiş, bunun üzerine marka sessiz kalmıştı. Daha yakın zamanlarda ise P30 Pro modeline ait optik yakınlaştırma örneklerinin başka cihazlarla oluşturulduğu iddia edilmişti.
Bütün bunların dışında, Huawei markalı akıllı telefonların oldukça başarılı bir fotoğrafçılık deneyimi sunduğunu ve yaşanan son olayın gerçekten bir hatadan dolayı kaynaklanabileceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3A modeli görüldü!
Oppo, Reno serine eklemek istediği yeni telefonu 3A modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, son zamanlarda özellikle orta segment pazarında çıkardığı yeni akıllı telefonlar ile dikkat çekiyor. Basına sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 3A, yakında zaman da Hindistan pazarında yerini alacak ve Reno 3 Youth’un özellikleri ile benzerlik gösterecek.
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6,44 inçlik Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, 16 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka tarafta ise 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacak.
Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Reno 3A, 8GB RAM ve 128GB depolama ile özellikleri ile birlikte geliyor. 4.025mAh batarya ile desteklenen cihaz, Android 10 işletim sistemi ve ColorOS 7.1 arayüzüne sahip olurken, telefon 175 gram ağırlığında ve 161 x 74 x 8.2mm boyutlarında olacak.
Reno 3A, ortaya çıkan özellikleri ile orta segmentte oldukça dikkat çekmesi bekleniyor. Oppo’nun yeni akıllı telefonun hangi fiyattan çıkacağı ve global pazarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
OPPO Reno 3A modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,44 inç Full HD+ AMOLED
- Boyut: 161 x 74 x 8.2mm
- Ağırlık: 175 gram
- Batarya: 4.025mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Snapdragon 665
- İşletim Sistemi: Android 10