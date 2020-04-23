Xiaomi, bu yıl 150MP kameraya sahip bir akıllı telefon tanıtabilir!

Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde, dünyanın ilk 108 megapiksel kamera sensörüne sahip telefonunu piyasaya sürmek için Samsung ile ortaklık kurmuştu. Şimdi ise her iki şirkette, 2020’nin son çeyreğinde 150 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera sensörüne sahip telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

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Tutarlı ve özgün sızıntılarıyla gündeme gelen Iceuniverse adlı kullanıcının raporuna göre, dünyada ilk kez 150 megapiksel sensöre sahip akıllı telefon, 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kamera sensörü Samsung tarafından üretilecek olsa da, sensöre sahip ilk cihazın çıkışını Xiaomi üstlenecek. Şu an, bahsi geçen sensörün hangi Xiaomi modelinde kullanılacağı kesinleşmiş değil. Fakat söylentilere göre, sensörü Mi Mix serisine ait bir modelde görebilmemiz mümkün.

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Raporlara göre Samsung 150 megapiksellik sensör üzerinde AR-GE çalışmalarını tamamladı. Sensör yaklaşık 1 inçlik bir alana sahip ve şirketin Galaxy S20 Ultra’da kullandığı ISOCELL Bright HM1 sensörü ile aynı Nonacell teknolojisini kullanıyor. Hatırlarsak Nonacell sensör, 3 x 3 pikselden oluşan görüntü grupları oluşturuyor ve bu da dokuz adet pikselin tek bir büyük pikselde birleşerek, çok daha fazla ışık yakalamasını sağlıyor.

Ortaya çıkan yeni raporlar da ise, OPPO ve Vivo’nun da 150MP lenslere sahip akıllı telefon modellerini 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunacağını söylüyor. Bahsi geçen modeller, Qualcomm Snapdragon 875 ile güçlendirilecek gibi görünüyor. Aynı rapor, Samsung’un 250 megapiksel kamera sensörü geliştirdiğini ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 600 megapiksel lens geliştirme çalışmalarına hız verdiğini gösteriyor.

Samsung’un sadece görüntü aşamasında değil, koku ve zevkleri ayırt edebilen otonom sensörler üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Firmaların kamera çözünürlüklerini bir satış aracı olarak kullandığı bu dönemlerde bahsi edilen sayılar pazarda ciddi farklar yaratabilir.