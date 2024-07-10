Xiaomi’nin bu yıl Ekim ayında tanıtacağı Xiaomi 15 amiral gemisi telefonuna dair teknik özellikler ortaya çıktı. Weibo’da sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi 15 dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili telefonlarından biri olacak. İşte Xiaomi 15 hakkında bilmeniz gerekenler.

Xiaomi 15: Kompakt amiral gemisi

Xiaomi 15, 1,5K çözünürlük sunan 6,36 inç düz OLED ekran ile gelecek. Ekran, 120Hz yenileme hızı ve HBM’de (yüksek parlaklık modu) 1400 nit’e kadar parlaklık sunacak. Bu özellikler, kullanıcıların üstün bir görsel deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilecek olan Xiaomi 15, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi ile donatılacak. Bu sayede, hızlı ve verimli bir performans sunacak. Cihaz, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.800mAh veya 4.900mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Kamera özellikleri de oldukça iddialı. Xiaomi 15, 32 megapiksellik ön kamera ile selfie ve video görüşmelerinde yüksek kalite sunacak. Arka tarafta ise bir çift 50 megapiksel OmniVision OV50H sensör, birincil ve ultra geniş açılı kamera görevini üstlenecek. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel Samsung JN1 telefoto kamera bulunacak.

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Xiaomi 15, IP68 derecesi, 5.5G bağlantı, çift hoparlör ve IR blaster gibi özelliklerle donatılmış olacak. Cihaz ayrıca, 0809B doğrusal motor ve optik ekran içi parmak izi tarayıcı ile birlikte gelecek. Tüm bu özellikler, Xiaomi 15’in kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor.