Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarında kamera kurulumlarına fazlasıyla dikkat etmeye başladı. Bu bağlamda Leica ile işbirliği yapan marka, X iaomi 12s serisinden itibaren Leica destekli akıllı telefonlar çıkarmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 15 serisinin birçok kamera özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 15 serisinin kameraları nasıl olacak?

Xiaomi 15 serisinde tüm akıllı telefonların aynı kameralara sahip olması bekleniyor. Ancak Xiaomi 15 Ultra’da bu durum değişiklik gösterbilir. Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Xiaomi 15 serisinde 50 MP 1/1.3″ sensör bulunacak. Bu sensörün markası ise OmniVision olacak. Bundan önceki amiral gemisi Xiaomi modellerinde hep Sony sensörler görmüştük. Şimdi OmniVision’a geçilmesi şaşırttı.

Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinde üç adet kamera lensi bulunacak. Bu bağlamda bu lenslerin hepsi 50 MP çözünürlüğünde olacak.

Ek olarak kameralarda parlamayı ve gölgelenmeyi azaltırken ışık geçirgenliğini, görüntü netliğini ve dokuyu geliştiren yeni çok katmanlı nano ALD ultra düşük yansımalı kaplama da bulunacak.

Xiaomi’nin son amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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Xiaomi 14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.