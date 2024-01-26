Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir gelişme, Digital Chat Station’dan gelen yeni bir iddia ile ortaya çıktı. Xiaomi’nin, Qualcomm’un en son geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini test etme sürecinde olduğu söyleniyor. Bu iddia, yeni çipin yakında çıkacak olan Xiaomi 15 serisinde yer alması beklentisini beraberinde getiriyor. Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm’un tamamen kendi geliştirdiği bir mimariye sahip olması ve kayda değer performans iyileştirmeleri sunmasıyla dikkat çekiyor.

İçindekiler Xiaomi 15 gümbür gümbür geliyor

Xiaomi 15 gümbür gümbür geliyor

Gelen bilgilere göre, Xiaomi 15 serisinin Eylül ayında seri üretime geçeceği yönünde belirtiler bulunuyor. Xiaomi, genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarını Çin’de 4. çeyreğin sonlarında tanıtıyor. Bu da Xiaomi 15 serisinin Kasım veya Aralık aylarında potansiyel bir lansman yapabileceğini gösteriyor. Ancak, Snapdragon 8 Gen 4 çipinin normalden daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da Xiaomi 15 serisinin daha erken bir lansmanla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

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Daha önce sızdırılan bilgiler, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinin 6,36 inç ekran boyutunu koruyacağını ortaya koymuştu. Diğer bir taraftan, 15 Pro’nun, sadece 0,6 mm çerçeveye sahip hafif kavisli bir 2K çözünürlük ekranla geleceği belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Xiaomi 14 Pro’da 0,9 mm çerçeve bulunuyor. Ekran, 1400 nit en yüksek parlaklığı ve pil ömründe %15-20 tasarruf sağlayabilen güç tasarrufu sunan 1 ila 120 Hz LTPO yenileme hızı teknolojisini içerecek.

Yaklaşan amiral gemilerinin diğer özellikleri ise şu anda tamamlanma aşamasında ve detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak, Xiaomi’nin Snapdragon 8 Gen 4 ile güçlendirilmiş yeni serisi, teknoloji meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Takip eden aylarda, Xiaomi’nin bu yeni serisiyle ilgili daha fazla bilgi ve detayın ortaya çıkması bekleniyor.