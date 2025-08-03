Xiaomi 15, 2025’in en dikkat çeken amiral gemilerinden biri olarak karşımıza çıktı. Kompakt tasarımı, güçlü donanımı ve uzun yazılım desteğiyle kullanıcıların kafasında tek bir soru oluşuyor: “Şu an alınır mı?” Bu videoda işte bu soruya yanıt arıyoruz.

Xiaomi 15, 2025’in en dikkat çeken kompakt amiral gemilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 6.36 inç LTPO AMOLED ekranı, 1920Hz PWM karartma, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık değeriyle üst düzey bir görüntü deneyimi sunarken, sadece 8 mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında olmasıyla tek elle kullanım konusunda da iddialı. IP68 sertifikasıyla dayanıklılık sunan cihaz, Xiaomi Shield Glass ile ekran korumasını bir adım öteye taşıyor. Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği de multimedya deneyimini tamamlıyor.

Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 8 Elite işlemcisi, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile birleşerek yüksek performans sağlıyor. HyperOS 2 işletim sistemiyle kutudan çıkan Xiaomi 15, 4 yıl Android sürüm ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Kamera tarafında 50 MP’lik üçlü yapı dikkat çekiyor: Light Fusion 900 ana sensör, 2.6x optik zoom sunan telefoto lens ve geniş açılı lens her kullanım senaryosuna uygun sonuçlar sunuyor. 5240 mAh batarya ise 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle günü fazlasıyla çıkarıyor.

Türkiye’de 2 Mart 2025’te 12/512 GB versiyonuyla 54.999 TL’ye satışa sunulan Xiaomi 15’in güncel fiyatı 52.000 – 53.000 TL seviyelerinde. Rakiplerine baktığımızda Galaxy S25 40.000 – 45.000 TL, S25 Plus 50.000 – 55.000 TL, vivo X200 FE 53.000 TL ve HONOR Magic7 Pro 51.500 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alıyor. Teknik özellikleri, yazılım desteği ve rakipleriyle kıyaslandığında Xiaomi 15 halen güçlü bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

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