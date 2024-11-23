Bu videoda Xiaomi 14T modelinin kamera modlarını derinlemesine inceliyor. Xiaomi uzun zamandır Leica ile olan işbirliğini devam ettiriyor. Daha öncesinde sadece amiral gemilerinde Leica ile işbirliği varken geçtiğimiz seneyle berabe T Serisi’nde de Leica imzalı kameraları görmeye başlamıştık. Bu serinin devam niteliğinde olan Xiaomi 14T serisinde de kamera anlamında iyi işler başarabiliyor.

Peki Xiaomi 14T’nin kamerasında ne gibi özellikler var, Xiaomi 14T hem fotoğraf hem de video kısmında yeterli seçenekler sunuyor mu? Gelin bu videoda yakından bakalım.

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