Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli olan Xiaomi 14T Pro hakkında heyecan verici sızıntılar ortaya çıktı! Bu sızıntılar, özellikle Xiaomi’nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü 13T Pro modelinin ardından gelmesi nedeniyle bir sürpriz olarak karşılandı. Ancak Xiaomi, kullanıcılarına sürekli olarak yeni ve yenilikçi cihazlar sunma taahhüdünü sürdürüyor ve 14T serisi bunun bir kanıtı olarak gösterilebilir.

Xiaomi 14T Pro’nun teknik özelliklerine dair sızıntılar, cihazın Redmi K70 Ultra’nın yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğine işaret ediyor. Bu sızıntılar, GSMChina tarafından ortaya çıkarılan bazı ilginç detayları içeriyor. Örneğin, cihazın IMEI veritabanında global sürüm için “2407FPN8EG” ve Japonca sürüm için “2407FPN8ER” model numaralarıyla listelendiği belirtiliyor. Bu, Xiaomi’nin Japonya dahil çeşitli bölgelerde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Ayrıca, Çin versiyonu için farklı bir model numarası olan “2407FRK8EC” de mevcut.

Xiaomi 14T Pro’nun kod adı “rothko” olarak belirlendi ve ilginç bir şekilde Redmi K70 Ultra da aynı kod adı kullanıyor. Xiaomi, Redmi K serisi cihazlarının kod adlarını genellikle ressamlardan esinlenerek seçiyor ve bu sefer ünlü Amerikalı ressam Mark Rothko’dan ilham aldığı görülüyor.

Teknik özellikler hakkında henüz tam bir netlik olmasa da, cihazın güçlü bir MediaTek işlemciye, muhtemelen Dimensity 9300 SOC’ye sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, kamera ve diğer alanlarda da bazı iyileştirmelerin bekleniyor.

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Xiaomi 14T Pro’nun piyasaya sürülmesiyle ilgili kesin bir tarih henüz belirlenmemiş olsa da, ağustos veya eylül aylarında büyük bir lansmanın bekleniyor olması, bu yeni amiral gemisi modelinin ne kadar heyecan verici olduğunu gösteriyor. Bu sızıntılar, Xiaomi kullanıcılarının ve teknoloji tutkunlarının merakını artırıyor ve yeni cihazın piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorlar.