Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz sene Redmi K60 Ultra isimli akıllı telefonunu yeniden markalandırıp Xiaomi 13T Pro ismiyle küresel pazarda satışa sunmuştu. Marka bu sene de aynısını yapmayı planlıyor. Redmi K70 Ultra, küresel pazarda Xiaomi 14T Pro ismiyle satışa sürülecek. Akıllı telefonun teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T Pro) neler sunacak?

Redmi K70 Ultra, Dimensity 9300 Plus yonga setiyle güçlendirilecek. Bu yonga seti, yüksek performanslı ve enerji verimli bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanan Redmi K70 Pro modelinin ardından yeni bir seviyeye taşındığı görülüyor. Ek olarak, bağımsız bir X7 ekran çipine sahip olacak ki bu da Redmi K60 Ultra’da kullanılan teknolojinin bir devamı niteliğinde. Küresel pazarda Xiaomi 14T Pro ismiyle satışa sürülecek olan Redmi K70 Ultra, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Bu sayede çoklu görevlerde üstün performans ve geniş depolama kapasitesi sunarak kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

*Bir önceki nesil: Xiaomi 13T Pro

Küresel pazarda Xiaomi 14T Pro ismiyle satışa sürülecek olan Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlükte ve 144Hz yenileme hızına sahip bir OLED panelle donatılmış olacak. Bu ekran, metal orta çerçeve ile çevrelenmiş olup, arka yüzey ise şık bir cam tasarıma sahip. Bu sayede hem dayanıklılık hem de estetik açıdan kullanıcıları memnun edecek bir yapı sunuyor.

5000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Redmi K70 Ultra, 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu, kullanıcıların telefonlarını kısa sürede şarj ederek uzun süreli kullanım sağlayabilecekleri anlamına geliyor.

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Arka kamera kurulumu oldukça dikkat çekici. Telefon, 50MP Light Hunter 800 (OVX8000) ana sensör, 8MP ultra geniş açı sensörü ve 2MP derinlik sensörü ile geliyor. Light Hunter 800 sensörü, 1/1,55 inç boyutunda ve 13,2EV doğal dinamik aralık sunarak daha net ve kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, daha iyi görüntü işleme için Leica ile bir işbirliği de söz konusu olabilir.

*Bir önceki nesil: Xiaomi 13T Pro