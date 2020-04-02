Xiaomi, Redmi Note 7 ile ilk 48MP‘lik akıllı telefon kamerası yapan şirketti. Ardından Redmi Note 8 Pro ile 64MP‘lik kamerasını tanıtan şirket, son olarak 108MP‘lik kamerası ile Mi CC9 Pro ve Mi Note 10‘u tanıtan şirket, akıllı telefon kameralarında çığır açtı. Şu anda alınan son bilgilere göre, Xiaomi 144MP kameralı akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!

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Xiaomi 144MP kameralı yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!

Bütün bu daha fazla megapiksel kazanma süreci boyunca Xiaomi, Samsung ile ortaklık kurdu. Sensörler bu Koreli şirket tarafından temin edildi.

Şu anda 144MP kamera projesi üzerine eğildiği bilinen tek şirket Xiaomi olduğundan, bu donanım yüksek ihtimalle bir Mi telefonunda konumlandırılacak

Henüz yeni sensörün hangi akıllı telefonda kullanılacağı konusunda net bir şey söylemek için erken olsa da, söylentiler Mi CC10 Pro veya Mi 10S Pro olacağı yönünde. Kesin bir bilgi için Xiaomi‘nin gelecek haftalarda proje hakkında yapacağı açıklamaları beklemek en iyi seçenek gibi görünüyor.