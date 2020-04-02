Akıllı Telefonlar
Xiaomi 144MP kameralı akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, Redmi Note 7 ile ilk 48MP‘lik akıllı telefon kamerası yapan şirketti. Ardından Redmi Note 8 Pro ile 64MP‘lik kamerasını tanıtan şirket, son olarak 108MP‘lik kamerası ile Mi CC9 Pro ve Mi Note 10‘u tanıtan şirket, akıllı telefon kameralarında çığır açtı. Şu anda alınan son bilgilere göre, Xiaomi 144MP kameralı akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
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Xiaomi 144MP kameralı yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
Bütün bu daha fazla megapiksel kazanma süreci boyunca Xiaomi, Samsung ile ortaklık kurdu. Sensörler bu Koreli şirket tarafından temin edildi.
Şu anda 144MP kamera projesi üzerine eğildiği bilinen tek şirket Xiaomi olduğundan, bu donanım yüksek ihtimalle bir Mi telefonunda konumlandırılacak
Henüz yeni sensörün hangi akıllı telefonda kullanılacağı konusunda net bir şey söylemek için erken olsa da, söylentiler Mi CC10 Pro veya Mi 10S Pro olacağı yönünde. Kesin bir bilgi için Xiaomi‘nin gelecek haftalarda proje hakkında yapacağı açıklamaları beklemek en iyi seçenek gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.2, Android 10 güncellemesine kavuşuyor.
Nokia, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta seviye telefonu Nokia 7.2 için güncelleme çalışmalarına başladı. Gelen son bilgilere göre cihaz Android 10 güncellemesi almaya yavaş yavaş başladı.
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Güncelleme dağımı başladı.
Android One projesine dahil olmasına rağmen hala Android 10 güncellemesini tam anlamıyla alamayan Nokia 7.2, artık yeni sürüme kavuşuyor. HMD Global yetkilisi Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Nokia 7.2 için Android 10 güncellemesinin çıktığını duyurdu. Android One projesi içerisinde yer almasına rağmen bu güncellemenin oldukça geç gelmesi kullanıcılarda hayal kırıklıklarına neden oldu. Yine de Corona virüs sebebiyle telefon üretimi konusunda sıkıntılar yaşayan firmanın, güncellemelere ağırlık vermesi bir nebze olsun olumlu bir gelişme olarak görüldü.
Bilindiği üzere cihaz orta seviye telefon sınıfında yer almakta. 6.3 inç IPS ekran ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden almakta. Ayrıca 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri cihazda yer almakta. Kamera kısmında ise cihaz 48 MP, 8 MP ve 5 MP üçlü arka kamera dizilimi sunuyor. Ayırca kamera da kullanılan Carl Zeiss optiği de dikkat çekmekte. Ön kamerada da aynı teknolojiyi kullanan Nokia, cihazında 20 MP‘lik ön kameraya yer vermiş. Android One kapsamında yer alan cihaz an itibariyle Android 10 güncellemesini almaya başladı. Cihazınızda güncelleme kısmından yeni sürümün gelip gelmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 8 serisi, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite için stabil Android 10 güncellemesi!
Bugün itibariyle Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite modelleri için Android 10 güncellemesi, Xiaomi tarafından OTA ile yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Android 9 tabanlı MIUI 11 güncellemesi alan bazı modeller bulunuyordu, çok geçmeden Xiaomi bu modeller için Android 10 Fastboot güncelleme paketini de yayınladı.
Yayınlanan güncellemelerde en çok dikkat çeken özellik ise, Xiaomi’nin cihazlara özgü Fastboot ürün paketini de kullanıcılara sunması oldu. Cihazlara özgü Fastboot ile, kullanıcılar artık temiz bir yükleme yapabilecek.
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MIUI 11 çalışmalarını durduran ve MIUI 12 sürümü için hazırlıklara başlayan firma, çok yakında tüm modeller için Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümünü dağıtacak gibi görünmekte.
Android 10 tabanlı güncelleme yavaş yavaş Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite modelleri için sunuluyor fakat ileri düzey bir kullanıcı olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıda verdiğimiz bağlantıdan Fastboot veya kurtarma yöntemleri ile cihazınıza güncellemeyi aktarabilirsiniz.
Ülkemiz için bazı cihazlara ulaşan güncelleme, ilerleyen günlerde tüm cihazlar için kullanılabilir hale gelecek.
Verilen bağlantıda yer alan paketler firma tarafından stabil olduğu kanıtlanan ve Fastboot yöntemine açık paketlerdir ve lütfen aşağıda yer alan bağlantıyı bilginiz dahilinde ise kullanınız.
Kararlı sürüm olarak belirtilen ve beta aşamasını geçen sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2 5G, 13 Nisan’da tanıtılacak!
Bugüne kadar hakkında pek çok sızıntı gerçekleşen Oppo Reno Ace 2 5G modelinin 13 Nisan tarihinde resmi tanıtımı yapılacak.
Oppo Ürün Müdürü Brian Shen, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda cihazın resmi tanıtım tarihinin 13 Nisan olduğunu açıkladı.
Oppo Reno Ace 2 5G modelinin bugüne kadar sızdırılan özelliklerine baktığımızda, serinin bir önceki modelinde de olduğu gibi 65 W gücünde hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında dairesel bir kamera dizilimine yer vermesi ve ekranın sol üst kısmında bulunan delik içinde bir ön kameraya sahip olması da beklentiler arasında. Söylentilere göre cihaz, Oppo’nun piyasaya süreceği yeni kablosuz şarj cihazı ile 40 W gücünde kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek.
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Modelin sahip olacağı tahmin edilen diğer özelliklere baktığımızda, 5G destekli X55 modeme sahip olması bekleniyor. Performans tarafında cihaz gücünü muhtemelen Snapdragon 865 platformundan alacak. Oppo’nun yeni akıllı telefonunun 6.5″ boyutunda FHD+ çözünürlüğüne sahip AMOLED türünde bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak cihaz ana kamerada 48 MP çözünürlüklü lensin olduğu dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın 8 GB RAM ile 128 GB depolama kapasiteli ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama kapasiteli versiyonlarının olacağı biliniyor. Lansman sırasında bunlara ek versiyonların da tanıtılabileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!