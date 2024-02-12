Xiaomi 14 Ultra titanyum gövde malzemesi ile gelebilir. Titanyum malzeme, iPhone 15 Pro ile akıllı telefon üreticilerinin radarına girmiş, ve iPhone’un hemen ardından, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition ile Xiaomi cephesi de titanyuma geçmitşi. Son olarak Samsung Galaxy S24 Ultra ile titanyum gövde modası devam etmişti. Bu akıma son katılan cihaz ise yine Xiaomi’den geliyor. Xiaomi 14 Ultra titanyum gövde kullanan bir sürümle gelecek.

Xiaomi 14 Ultra Titanyum Kullanacak, Ama Her Sürümde Değil

Mobil Dünya Kongresi 2024 (MWC 2024) heyecanı dorukta. Beklenen duyurulardan biri de Xiaomi’nin yaklaşan Xiaomi 14 serisinin küresel lansmanı. Xiaomi, Xiaomi 14 serisinin küresel lansmanının MWC 2024’ten bir gün önce gerçekleşeceğini onayladı.

Ancak Çinli dev, Xiaomi 14 Ultra amiral gemisinin de bu lansmanda piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair net bir açıklama yapmadı. Son sızıntılar Xiaomi 14 Ultra’nın Titanyum versiyonuyla gelebileceğini ve RAM ile depolama seçeneklerini ortaya koydu.

Xiaomi’nin standart Xiaomi 14 Ultra modelinde Titanyum kullanması beklenmiyor. Bunun yerine, en azından standart sürüm için Xiaomi’nin genellikle diğer Android amiral gemilerinde olduğu gibi alüminyum bir gövde kullanabileceği belirtiliyor.

Xiaomi 14 Pro modelinde olduğu gibi Xiaomi 14 Ultra’nın da titanyum kullanan özel bir versiyonu piyasaya sürülebilir. Bu adım, alüminyumun dayanıklılığından yararlanırken, Titanyum tercih etmek istemeyen kullanıcılara hitap edebilir. Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition gibi bir isimle bu modeli raflarda görebiliriz. Xiaomi 14 Ultra titanyum sürümü ile S24 Ultra’yı zora sokabilir.

Xiaomi 14 Ultra’nın Çin’deki depolama alanı seçenekleri, Xiaomi’nin maliyetleri kontrol altında tutma stratejisini yansıtıyor. Xiaomi 14 Ultra’nın 12GB RAM + 256GB depolama, 16GB + 512GB ve 16GB + 1TB varyantlarıyla gelmesi bekleniyor. Şirketin, maliyetleri daha makul bir seviyede tutmak için 24GB RAM gibi aşırı özelliklere yönelmemesi dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Xiaomi’nin MWC 2024’te Xiaomi 14 serisiyle sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Rapora göre, Xiaomi aynı etkinlikte Xiaomi Pad 6S Pro tabletini da tanıtabilir. Bu tabletin, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılmış olacağı söyleniyor. Xiaomi, bu adımıyla hem akıllı telefon hem de tablet segmentinde güçlü bir varlık sergilemeyi amaçlıyor.

MWC 2024’e sayılı günler kala, Xiaomi’nin heyecan uyandıran duyurularını beklemeye devam ediyoruz. Xiaomi, teknoloji tutkunlarını ve kullanıcılarını heyecanlandıracak yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Gözler, Xiaomi’nin MWC’deki etkinliğine çevrildi ve Xiaomi’nin yeni ürünleriyle pazarda nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.,

İlginizi Çekebilir: AnTuTu en iyi telefonlar listesi açıklandı (Ocak 2024)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce titanyum gövde ile aluminyum gövde ile söylendiği kadar fark var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!