Xiaomi, geçtiğimiz gün tanıtılan yeni modelleri Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra’nın da yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra, serinin tepe modeli olarak dikkat çekecek ve kamerasıyla rakiplerini ezecek.

Xiaomi 14 Ultra Sertifikasını Aldı Geliyor

Xiaomi 14 Ultra, biraz gizemli bir hava taşıyor. İlk bakışta, bu yeni canavarın özellikleri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak yakın tarihli bir Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) listesi, bu yeni cihaz hakkında bazı önemli bilgiler sunuyor.

Sertifikalarda 24030PN60G model kodu ile belirtilen cihaza ait listeler, bu modelin 2024 yılının Mart ayında küresel bir varyant olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, Xiaomi 14 serisi en erken bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında küresel olarak kullanıcılara sunulacak.

Ancak bu aşamada cihazın teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Sadece model kodu ve küresel bir sürüm olacağı doğrulanmış durumda. Yani Xiaomi 13 Ultra gibi Xiaomi 14 Ultra da küresel pazarlarda satışa çıkacak.

Xiaomi 14 Ultra’nın kardeşleri gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelmesi ve 16GB’a kadar RAM desteği sunması bekleniyor. Ayrıca, 256GB, 512GB ve 1TB gibi farklı depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro gibi, Xiaomi 14 Ultra da yeni bir işletim sistemi olan HyperOS ile gelecek.

HyperOS neler sunuyor?

Başlangıçta MIUI 15 olarak planlanan, ancak sonunda adı HyperOS olarak değiştirilen bu yeni arayüz, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış. Kontrol merkezi ve bildirim panelindeki değişiklikler hemen göze çarpıyor. Ayrıca birçok uygulama, iOS’a benzer bir tasarıma sahip olarak yeniden tasarlandı. HyperOS, uzun bir süredir farklı ürünler arasında kolay bağlantı sağlamak için geliştirilen bir işletim sistemine sahip. Test sonuçlarına göre, bu yeni arayüz daha hızlı çalışıyor ve daha az enerji tüketiyor. Bu da cihazların pil ömrünü artırıyor.

Hypermind özelliği, Xiaomi Mijia ekosistem ürünlerini uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Ayrıca güvenlik, kararlılık ve uygulama geliştiricisi ilişkileri konusunda da iyileştirmeler yapılmış.

Resmi HyperOS web sitesine göre, yeni işletim sistemini temel alan ilk cihazlar Aralık 2023’te satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi K60 Ultra, en yeni Xiaomi 14 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Pad 6 Max 14 tablet, Xiaomi TV S Pro TV’ler (65-85 inç), Xiaomi Watch S3 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Sound akıllı hoparlör (beta sürümü) ve Xiaomi Akıllı Kamera 3 Pro PTZ Kamera bulunuyor.

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Diğer akıllı telefonlar ise 2024 yılının ilk çeyreğinde güncellemeyi almaya başlayacak. HyperOS, Xiaomi’nin çok yönlü ekosistemini daha verimli hale getiriyor. Bakalım bu güncelleme MIUI ile yaşanan sorunları kökten çözebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.