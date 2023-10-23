Teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi 14 tanıtım tarihi bugün resmi olarak açıklandı. Xiaomi, bu ay içerisinde yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmeyi planlıyor ve şimdi nihayet bir tanıtım tarihi belirledi. Xiaomi 14 serisinin resmi duyurusu 26 Ekim tarihinde yapılacak. Bu etkinlik Çin’de gerçekleşecek ve Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonları ile birlikte HyperOS işletim sistemini tanıtacak. Ayrıca, Leica işbirliğiyle geliştirilen değişken diyaframlı kamera da bu etkinlikte tanıtılacak.

İçindekiler Xiaomi 14 tanıtım tarihi erken olduğu için rakiplerinin önünde olacak

Xiaomi 14 tanıtım tarihi erken olduğu için rakiplerinin önünde olacak

Etkinlikte muhtemelen iki farklı telefon modeli görücüye çıkacak. Bunlar Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olacak. Her iki model de Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacak. Ayrıca, daha sonra bir Ultra modelinin gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sızıntılara göre her iki cihaz da Siyah, Beyaz ve Yeşil renk seçenekleri sunacak, ayrıca Xiaomi 14 Pro modeli Pembe renk seçeneğine sahip olacak. Xiaomi 14 Pro, 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesi gibi yüksek özelliklere sahip olacak.

Şarj hızı konusunda, Xiaomi 14 90W hızlı şarj desteği sunacakken, Xiaomi 14 Pro 120W’a kadar hızlı şarj imkanı sunacak. Tasarım açısından, her iki telefon da kare kamera adasını koruyacak, ancak ön yüzlerinin tasarımı biraz farklılık gösterecek.

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Yurt içi tanıtım etkinliği için sadece üç gün kaldı ve bu etkinlikten daha fazla bilgi ve detay bekliyoruz. Küresel tanıtımın ise muhtemelen 2024’ün ilk haftalarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu yeni seri Android cephesinin en hızlısı olacak. Xiaomi 14 tanıtım tarihi erken olduğu için rakiplerinin önünde de yer alacak. Çünkü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanan ilk model Xiaomi 14 serisi olacak. Yılın geri kalanında ise bu yonga setine sahip farklı telefonlar da göreceğiz. Bakalım Çinli teknoloji devi yazılım tarafında da iyileştirmeler yaparak rakiplerinin önüne geçmeyi başarabilecek mi?