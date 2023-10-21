Huawei Mate 60 Pro satışları inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Huawei Mate 60 serisi, özellikleri ve fiyatıyla akıllı telefon pazarında büyük bir etki yaratmıştı. Bu serideki dört model arasında en çok dikkat çeken şüphesiz serinin tepe modeli Huawei Mate 60 Pro oldu. Tanıtımdan iki ay sonra bile talepte bir azalma gözükmüyor. Araştırma firması Counterpoint’e göre, Huawei son altı haftada bu modelden milyonlarca sattı ve bu satışların üçte biri sadece geçen hafta gerçekleşti. Huawei Mate 60 Pro satışları Çin’de iPhone 15 Pro Max’i geçti!

Huawei Mate 60 Pro Satışları Coştu! Huawei Akıllı Telefon Pazarında Büyük Ses Getirdi!

Counterpoint’e göre, Huawei sadece altı hafta içinde 1,6 milyon adet Mate 60 Pro sattı. Bunların 400.000’den fazlası sadece son iki hafta içinde gerçekleşti. Elbette, altı haftada 1,6 milyon adet satmak büyük bir başarı ancak Huawei için bu sadece bir başlangıç gibi görünüyor.

Çünkü Mate 60 Pro’nun arzı hala talebi karşılamaktan uzak. Arzın iyileşmesi durumunda satışlar daha da artabilir. Geçtiğimiz hafta 1,6 milyon adet satıştan 400.000’inin son iki haftada gerçekleşmiş olması bu potansiyelin bir göstergesi.

Tabii ki Huawei’nin üretimle ilgili hangi zorluklarla karşılaştığı biliniyor ve şirketin bu yüksek talebi karşılayıp karşılayamayacağı hala belirsiz. Özellikle de iPhone 15 serisinin hem Çin’de hem de dünya genelinde hayal kırıklığı yarattığı göz önüne alındığında şirketin şu ana kadar şanslı olduğu söylenebilir. Bu telefonlar, performans açısından iyi olsa da, tasarım ve yenilik açısından kullanıcıları heyecanlandıramadı ve önceki iPhone 14 serisinden farklı hissettirmedi. Diğer yandan Mate 60 serisi tam tersi bir etki yarattı.

Çin’de iPhone 15 serisinin genel satışları aynı dönemde iPhone 14 serisine göre %4,5 oranında azaldı. Özellikle Pro Max modeli, %14’lük bir satış düşüşü yaşadı. Pro modeli ise %11 oranında düştü. Sektör uzmanları ayrıca Mate 60/X5 serisinin aniden piyasaya sürülmesinin iPhone 15 üzerinde olumsuz bir etki yarattığına inanıyor.

Mate 60 Pro’nun Çin’deki satış rakamları şu anda iPhone 15 Pro Max’in %10 üstünde seyrediyor. Apple yeni bir telefon duyurmuşken başka bir markanın onu satış rakamlarında geçmesi pek de alışıldık bir şey değil. Bu nedenle teknoloji sektörünün bu başarıyı yakından izlediğini söylemek mümkün.

Mate 60 Pro’nun başarısı gelecekte nasıl devam eder, şu an için bilinmez. Ancak ilk satış rakamları, Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarında Apple ile rekabet etme yolunda ilerlediğini gösteriyor.

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