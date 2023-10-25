Xiaomi, Xiaomi 14’ün özelliklerini paylaştı. Telefonun 6,36 inçlik ultra dar düz AMOLED ekranı, 460 PPI, Huaxing C8 alt tabakası, 1-120Hz LTPO, tam DC karartma ve 3000 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor.

İçindekiler Xiaomi 14 özellikleri ile karşımızda

Xiaomi 14 özellikleri ile karşımızda

Ayrıca, Xiaomi, Kaya Mavisi rengini resimlerle tanıttı, ancak aslında daha çok Yeşil renge benziyor. Telefon, ayrıca Snow Mountain Pink renginde yumuşak ve zarif bir dokunuş sunan ileri teknoloji ürünü nano deri malzeme ile gelecek.

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Siyahtan vazgeçmeyi düşünenler için ise kadife buzlu camla kaplanmış siyah bir seçenek sunulacak. Şirket daha önce beyaz bir versiyonunun görselini paylaşmıştı.

CEO Lei Jun, telefonun mühendislik ekibinin kızılötesini arka kamera bölgesine yerleştirdiğini ve hoparlör açıklığını mikro yarıklı gizli bir tasarımla değiştirdiğini açıkladı. Ayrıca, üst mikrofon kulaklık bölgesine gizlenmiş durumda.

Xiaomi cep telefonu ürün müdürü, Xiaomi 14’ün dört kenarının son derece dar, yaklaşık 1,61 mm genişlikte olduğunu ve çenenin 1,71 mm çerçevelere sahip olduğunu belirtti, bu da onu iPhone 15 Pro’dan daha dar hale getiriyor. Xiaomi 13, aynı ultra dar çerçevelere ve 6,36 inç ekran boyutuna sahipti.

Xiaomi Mi 14 Pro, Xiaomi Mi 14 ile benzer bir arka tasarıma sahip, ancak daha büyük bir boyuta sahip. Kamera özellikleri açısından, telefon 50MP 1/1.31″ 1.2μm geniş sensör ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux lens ile donatılmış. Bu kamera, 13,5EV’lik ultra yüksek dinamik aralıkla daha gerçekçi renkler, daha zengin ışık ve gölge ayrıntıları sunuyor ve aynı boyut için %42 daha az güç tüketiyor.

Portre çekimleri için 75 mm’lik telefoto lens de bulunan telefon, 10 cm’den sonsuza kadar 3,2x zoom sunuyor. Önceki Xiaomi 13, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50MP 1/1.49″ Sony IMX800 sensörü kullanıyordu.

Son olarak, her iki telefonun da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16 GB RAM ve Android 14 ile geleceği söylentileri doğrulandı. Ayrıca, bu telefonlar Xiaomi’nin kendi HyperOS işletim sistemini çalıştıran ilk modeller olacak.