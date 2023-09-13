Bir süre Apple’ın geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 15 serisi manşetlerde yer alacak olsa da, Xiaomi cephesi de yavaş yavaş iPhone 15’leri batıracak amiral gemilerini hazırlıyor. Son olarak, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemileri olan Xiaomi 14 serisinin önceki sürümlerinden daha erken piyasaya sürüleceği bilgisi heyecan yaratmıştı. Şimdiyse telefonların üretiminin çoktan başladığı ve RAM kapasitesinin belli olduğu söyleniyor!

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro Donanımıyla Rakip Tanımayacak!

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’nun dünyanın piyasadaki ilk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip telefonları olacağı bildiriliyor. Xiaomi’nin geçmişte de yeni Qualcomm amiral gemisi mobil işlemcileri ilk kullanan markalardan biri olduğu göz önüne alındığında, bu bir sürpriz değil. Ancak dikkat çekici olan, bu telefonların 8GB yerine 12GB RAM ile geleceği. Bu bilgi, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan geliyor.

Maksimum RAM kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok, ancak Xiaomi 14 Pro’nun 512GB ve 1TB depolama seçenekleri sunacağı daha önce açıklanmıştı. Xiaomi cephesi bu modellere dudak uçuklatan 24GB RAM’e yer verebilir. Yine de 12GB kapasitenin artık standart olması güzel bir gelişme.

İkinci büyük haber ise üretim süreci hakkında. Kaynaklar, Xiaomi 14 serisinin üretiminin Ağustos sonunda başladığını ve bu hafta şirketin sipariş hacmini %60 oranında artırdığını söylüyor. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtımıyla beraber Xiaomi’nin gaza tüm gücüyle basacağını söylemek mümkün.

Tasarımla ilgili bazı bilgilere de sahibiz. Her iki modelin düz ekranlara sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Bu sene serinin büyük kardeşi önemli bir güncelleme alacak gibi görünüyor. Öyle ki, tepe model Xiaomi 14 Pro’nun incecik çerçevelere ve titanyum alaşımdan yapılmış bir kasaya sahip olacağı söyleniyor.

Piyasaya sürülme tarihi konusunda ise Kasım ayının ilk veya ikinci haftası söylentiler arasında. Bu telefonlar, Çin’deki Double Eleven (Bekarlar Günü) indirim sezonunda piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Xiaomi hayranları için heyecan verici bir dönem başlıyor!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Apple’ın havasını söndürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!