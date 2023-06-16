Xiaomi, bu ayın başlarında duyurulan Redmi 12 modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Telefon, 6.79 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü LCD ekranıyla kullanıcılara görsel bir deneyim sunuyor. Ekranın üzerinde yer alan nokta çentikte ise 8MP ön kamera bulunuyor. Redmi 12, MediaTek Helio G88 yonga setiyle güçlendirilmiş.

Telefon, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro sensörü barındırıyor. Ayrıca, telefonun cam arkasıyla birlikte IP53 sertifikasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var, bu da toza ve sıçramalara karşı dayanıklılık sağlıyor.

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Redmi 12, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve 18W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelen 5000mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Türkiye pazarına gelmesi beklenen bu telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Çin’de 150 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olan bu telefonun. Türkiye’deki satış fiyatı bakalım nasıl olacak?

İçindekiler Redmi 12 özellikleri

Redmi 12 özellikleri

6.79 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip LCD ekran

MediaTek Helio G88 12nm işlemci (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 2GHz 6x Cortex-A55 CPU)

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

128GB/256GB (eMMC 5.1) dahili depolamaya sahip

4GB / 8GB LPDDR4X RAM

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 / Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.1 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Toz ve sıçramaya dayanıklı (IP53)

Boyutlar: 168.60×76.28×8.17mm

Ağırlık: 198,5g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

18W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya