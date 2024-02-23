Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün yeni Xiaomi 14 Ultra modelinin lansmanını yaptı. Bu lansmanda firma, Xiaomi 14 Pro Titanyum’un uydu iletişimi desteği de bulunan versiyonu olan Xiaomi 14 Pro Titanium Satellite Communication modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Pro Titanium Satellite Communication Neler Sunuyor?

Xiaomi 14 Pro Titanium Satellite Communication 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. 14 Pro Titanium Satellite Communication’nın ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4880 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise 14 Pro Titanium Satellite Communication, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.