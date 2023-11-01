Xiaomi, geçen hafta Çin’de büyük bir sürprizle karşımıza çıktı. Şirket, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilmiş Xiaomi 14 ve 14 Pro’yu tanıtarak, dünyanın ilk akıllı telefonları olarak lanse etti. Bu özel cihazlar, 31 Ekim’de satışa sunuldu. Xiaomi 14 serisi pazara sürülmesinin hemen ardından dikkat çekici satış rakamlarıyla gündeme geldi.

İçindekiler Xiaomi 14 saniyeler içerisinde tükendi

Xiaomi 14 saniyeler içerisinde tükendi

Weibo’daki resmi açıklamaya göre, yeni seri, Çin’in önde gelen online perakendecileri arasında yer alan Tmall, Jingdong Mall, Douyin ve Kuaishou gibi platformlarda ilk günde ve tam gün satışlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ancak, Xiaomi, Xiaomi 14 ve 14 Pro’nun kesin satış rakamlarını henüz açıklamış değil.

Bununla birlikte, yeni seri, satışa sunulmasının sadece beş dakika ardından önceki nesil cihazlara göre altı kat daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor. Xiaomi Çin Başkan Yardımcısı/Başkan Xiaoyan Wang, Xiaomi Home çevrimiçi mağazasının, Xiaomi 14 serisini tercih eden çok sayıda kullanıcı nedeniyle teknik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Yeni canavarların büyük başarısında birkaç etken rol oynadı. Bu faktörler arasında, Xiaomi 13 serisinin geliştirilmiş versiyonu olan etkileyici tasarım, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin kullanılması ve tamamen yeni HyperOS kullanıcı deneyimi sunulması bulunuyor. Ayrıca, her iki akıllı telefon da benzersiz bir Leica Summilux lense ek olarak Leica için optimize edilmiş Light Hunter 900 birincil kamera ile donatıldı, böylece yüksek kaliteli fotoğraf deneyimi sunuyor. İşte Xiaomi 14 serisinin fiyatlarına bir göz atalım.

Xiaomi 14 serisinin fiyatlandırması şu şekilde: 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel model 3.999 ¥ (~546 $), 12 GB RAM + 256 GB depolama varyantı 4.299 ¥ (~587 $), 16 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama modelleri sırasıyla 4.599 ¥ (~628 $) ve 4.999 ¥ (~683 $) fiyatlarla satılıyor.

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Diğer yandan, Xiaomi 14 Pro farklı konfigürasyonlara sahiptir: 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonu 4.999 ¥ (683 $), 16 GB RAM + 256 GB depolama modeli 5.499 ¥ (~750 $), 16 GB RAM + 1 TB depolama modeli 5.999 Yen (~819 $) fiyatla mevcuttur ve titanyum alaşımlı çerçeveli 16 GB RAM + 1 TB depolama modeli 6.499 Yen (~888 $) fiyatla satışa sunuluyor. Şubat ayında global lansmanı da yapılacak olan bu yeni canavarların Türkiye pazarına da gelmesini bekliyoruz.