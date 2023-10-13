Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk akıllı telefonlardan biri olacağı beklentisiyle teknoloji dünyasının sıcak konularından biri haline gelen Xiaomi 14 serisi, şimdi de son zamanlarda dillerden düşmeyen Xiaomi’nin kendi işletim sistemi MiOS ile gündemde! Xiaomi 14 MiOS işletim sistemiyle gelebilir!

Xiaomi 14 MiOS İşletim Sistemiyle HarmonyOS’li Huawei’lere Kafa Tutacak!

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın açıklamalarına göre, Xiaomi yeni sisteminin akıcılığına odaklanıyor. Bu açıklama, Xiaomi’nin geliştirdiği ve MIUI işletim sisteminin yerini alması beklenen MiOS’a gönderme yapıyor. Daha önceki söylentilere göre, Xiaomi, MIUI 14’ü sonlandıracak ve yerine MiOS’u getirecek.

Ancak, raporlar bu geçişin sadece Çin pazarına özgü olabileceğini belirtiyor. MiOS, sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda tabletlerden arabalara ve akıllı evlere kadar farklı cihazlarda kullanılacak evrensel bir işletim sistemi olarak tasarlanıyor. Bu yaklaşım, Huawei’nin HarmonyOS’una benzer bir vizyonu yansıtıyor.

Xiaomi 14 serisinin donanım tarafına bakıldığında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu ile geleceği tahmin ediliyor. Bu çip, TSMC’nin N4P sürecine dayanıyor ve yükseltilmiş bir ana çekirdek olan Cortex X4’ü içeriyor. Snapdragon 8 Gen 3, performans testi skorlarına bakıldığında selefine göre önemli bir performans artışı vaat ediyor.

Xiaomi 14 serisinin ne kadar başarılı olacağı şu aşamada net değil, ancak yeni bilgiler, bu seriyi yakından takip etmeye değer kılacak gibi görünüyor. Sonuç olarak, Xiaomi’nin teknoloji dünyasına sunduğu bu yeni akıllı telefon serisi büyük bir merakla bekleniyor.

MiOS hakkındaki ilk bilgiler birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda, Xiaomi’nin kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı ve Alfa sürümünün zaten hazır olduğu haberleri gündemi sarsmıştı. Yani MiOS’un erken beta aşamasına gelmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Sızdırılan bilgilere göre, MiOS işletim sistemi önce Xiaomi’nin elektrikli otomobillerinde kullanılacak. Xiaomi, uzun bir süredir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor ve bu otomobil Çin sokaklarında birçok kez görüntülendi.

MiOS daha sonra otomobilin bilgi-eğlence sistemine entegre edilecek ve Xiaomi’nin diğer cihazlarıyla da uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu durumda MiOS’un, Huawei’nin HarmonyOS’unda olduğu gibi farklı cihazları birbirine bağlama amacı güttüğü söylenebilir.

Digital Chat Station ise MiOS’un Android açık kaynak platformuyla uyumlu olacağını bildirdi. Yani MiOS, Android uygulamalarını desteklemeye devam edecek. Şu an için MiOS’un tamamen yeni bir işletim sistemi mi olacağı yoksa mevcut Android altyapısını kullanıp kullanmayacağı net değil.

Ancak Xiaomi’nin, Huawei’nin HarmonyOS NEXT’inde olduğu gibi Android ile uyumlu bir geçiş yapmayı hedefleyebileceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, Xiaomi’nin teknoloji alanındaki geleceğine yönelik heyecanı daha da artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MiOS ile Android rafa kalkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!