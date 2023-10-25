Çinli teknoloji devi Vivo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları olan Vivo X100 serisini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin öne çıkan özelliği ise dünyada LPDDR5T RAM’e sahip ilk seri olacak olması. Bu yeni bellek teknolojisi sayesinde Vivo X100 serisi rakiplerini resmen toprağa gömecek.

İçindekiler Vivo X100 Serisi ve Yeni LPDDR5T Bellek Teknolojisi ile Rakiplerini Kesip Biçecek

Vivo X100 Serisi ve Yeni LPDDR5T Bellek Teknolojisi ile Rakiplerini Kesip Biçecek

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, Vivo’nun amiral gemisi X100 serisi, yeni LPDDR5T bellek teknolojisi ile donatılacak. LPDDR5T RAM, SK Hynix tarafından bu yılın başında duyuruldu ve şu an için dünyanın en hızlı mobil DRAM modülü olarak dikkat çekiyor. LPDDR5T bellek, okuma hızları açısından LPDDR5X’e kıyasla yaklaşık yüzde 13 daha hızlı ve 9.6Gbps’ye kadar hızlara ulaşabiliyor.

Bu yeni bellek teknolojisi aynı zamanda MediaTek tarafından da test edilmiş ve Samsung’un LPDDR5X RAM’ine göre daha iyi performans sergilediği görülmüş durumda. Vivo X100 serisi, bu hızlı belleği yonga üreticisinin amiral gemisi cihazlar için tanıtacağı Dimensity 9300 işlemcisiyle bir araya getirecek. Dimensity 9300, 6 Kasım tarihinde tanıtılacak ve Vivo X100 serisi, bu işlemciye sahip ilk cihazlardan biri olacak.

Vivo X100 serisi, son teknoloji bir dizi özelliği bünyesinde barındıracak. Temel Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, MediaTek’in güçlü Dimensity 9300 yonga setini taşıyacak. Öte yandan, üst sınıf Vivo X100 Pro+ modeli, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 3 platformuna sahip olduğu doğrulandı.

Vivo X100 serisi yakında geliyor ve 3C sertifikalarındaki son listeleme, ortanca model X100 Pro’nun 120W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Serinin diğer detayları içinse ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın diğer paylaşımlarına bakabiliriz. Bu kaynağa göre X100 Pro modeli 1220p çözünürlüklü kavisli bir ekran ve 5.100 mAh pil kapasitesi sunacak. Bu özellikler, kullanıcılara üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ancak dikkat çekici bir şekilde, sızıntıları paylaşan kişi, standart Vivo X100 modelinin iki farklı varyantı olabileceğini de iddia ediyor. Birinci varyantın kavisli bir panel, 5.400 mAh pil, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olduğunu belirtirken, diğer varyantın ise düz bir OLED ekran, daha küçük bir pil ve 120W şarj ile geleceğini ifade ediyor.

Yine de, bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmamış ve sızıntıların kaynağı silindikten sonra şüpheler ortaya çıkmış durumda. Ancak bu gelişmeler, Vivo’nun X100 serisiyle amiral gemisi telefon pazarında iddialı bir oyuncu olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Özellikle, Vivo’nun kameralar açısından da iddialı olduğu söyleniyor. X100 Pro’nun 64 MP’lik periskop lensle donatılmış bir kamera sunması beklenirken, Pro+ modelinin ise değişken diyafram açıklığına ve 200 MP telefoto lensine sahip olabileceği söylentiler arasında. Bunlar, fotoğrafçılık ve görüntüleme açısından önemli gelişmeler olabilir.

Son olarak, tüm bu spekülasyonlar arasında teyit edilmiş bir özellik var. O da Sony LYT800 sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonu, Vivo’nun X100 serisinde kullanılmak üzere uyarlandı. Bu sensörün, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve gelişmiş kamera performansı sunması bekleniyor.

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek’in Ekim ayında duyuracağı söylenen Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenecek, X100 Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. Her üç telefonun da Vivo’nun V3 görüntüleme çipi ile donatılmış önemli ölçüde geliştirilmiş kameralara sahip olacağı iddia ediliyor. X100 Pro+ modelinin sızdırılan tasarım görüntüleri, arkada devasa bir daire şekilli kamera kurulumu olacağını gösteriyor.

Raporlara göre, Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülecekken, Pro+ modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Vivo’nun bu yeni amiral gemileri, gelişmiş özellikleri ve performansı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Vivo X100 serisi, performans, bellek, depolama ve işlemci açısından üst düzey özelliklere sahip olacak, böylece kullanıcılara akıllı telefon teknolojisinin en iyisini sunacak. Çinli teknoloji devinin bu yeni serisi, mobil teknolojideki sınırları bir kez daha ileri taşıyacak gibi görünüyor. Serinin resmi tanıtımı ile birlikte, daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!