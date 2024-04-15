Xiaomi 14 Civi, amiral gemisi katili pazarını karıştıracak. Xiaomi, son zamanlarda göz alıcı tasarımı ve çift ön kamera sistemiyle dikkat çeken Civi 4 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu cihaz, yeni piyasaya sürülen Snapdragon 8s Gen 3 çipi gibi bir dizi etkileyici özelliği bünyesinde barındırıyor. Xiaomi 14 Civi bu cihazın küresel pazar versiyonu olacak gibi duruyor.

Xiaomi 14 Civi Amiral Gemisi Katili Olacak, Snapdragon 8s Gen 3 ve Dahası

Xiaomi, Civi 4 Pro’yu küresel pazarda piyasaya sürmek için henüz resmi bir plan açıklamamış olsa da, söylentilere göre marka, cihazı Hindistan’da Xiaomi 14 Civi adı altında piyasaya sürebilir.

TUV sertifikasyon web sitesinde görünen cihaz, “24053PY09C” ve “24053PY09I” model numaralarıyla tanımlanıyor. Bu model numaralarını daha önce başka bir cihaz da görmüştük.

Bu model numaralarının aynı zamanda Xiaomi Civi 4 Pro’ya ait olduğu düşünülüyor, bu da cihazın Hindistan pazarına gelmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

Xiaomi Civi 4 Pro, 6,55 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklık sunuyor. Çift ön kamera kurulumu ise 32MP birincil lens ve 32MP ultra geniş lens içeriyor.

Arka kamera sistemi, OIS’li 50 MP birincil kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens gibi etkileyici özelliklere sahip.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilen telefon, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 67W hızlı şarjlı 4.700mAh pil gibi üst düzey özellikler sunuyor. POCO F6 modelinde de benzer özellikler görmeyi bekliyoruz.

Xiaomi 14 Civi’nin çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, TUV sertifikasyonu cihazın piyasaya sürülmeye hazır olduğunu gösteriyor. Cihazın fiyatı ve daha fazla teknik detaylarının yakında açıklanması bekleniyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Xiaomi 14 Civi, güçlü donanımı ve etkileyici özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye aday görünüyor. Yeni canavarın pazardaki rekabeti artırması ve Xiaomi’nin başarılı akıllı telefon serisine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 14 Civi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!