iOS 18 yapay zeka konusunda harikalar yaratacak. Apple yapay zeka yeteneklerini amiral gemisi iPhone akıllı telefonlarında daha fazla entegre ederken, iOS 18’in piyasaya sürülmesiyle birlikte bu özelliklere odaklanmaya hazırlanıyor. iOS 18, bu özellikler için internete gerek duymayabilir.

İçindekiler iOS 18 Yapay Zeka Yetenekleri Yerel İşlem Gücüne Dayalı Olacak

iOS 18 Yapay Zeka Yetenekleri Yerel İşlem Gücüne Dayalı Olacak

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple’ın yapay zeka yeteneklerinin ilk sunumu, bulut tabanlı işleme ihtiyacını ortadan kaldırarak tamamen kullanıcının cihazında çalışacak. Bu yaklaşım, şirketin yeni yeteneklere güç veren yazılımında bulut işleme bileşeni olmadığı anlamına geliyor.

Apple’ın yerel işlem gücüne dayalı yapay zeka özellikleri için odaklanma kararı, kullanıcılara daha hızlı yanıtlar ve gelişmiş gizlilik sunarken, bulut tabanlı kaynaklara erişimi kısıtlayabilir. Samsung Galaxy AI yapay zekası gibi çevrimdışı yeteneklere sahip diğer akıllı telefonlar da benzer bir yaklaşımı benimsemişti. Ancak, bu tür özelliklerin bazıları, özellikle son teknoloji büyük dil modellerini çalıştırmak için, ek bulut desteği olmadan zorlanabilir.

Gurman’a göre, Apple, bulut tabanlı özellikleri de sisteme dahil ederek bu zorluğu aşabilir. Samsung’un Galaxy AI sistemi belirli özellikler için bulut tabanlı ve cihaz içi modeller arasında bir seçenek sunuyor. Ancak, cihaz içi modeller genellikle daha düşük kaliteli sonuçlar veya sınırlı işlevsellik sunuyor.

Apple’ın cihaz üzerinde yapay zeka işlemeye odaklanması, şirketin kullanıcı gizliliği konusundaki sıkı tutumunu güçlendireceğini gösteriyor. iOS 18, Spotlight araması, Siri’nin karmaşık sorulara cevap verme becerisi ve yerel Fotoğraflar uygulamasındaki güçlü görüntü düzenleme araçları gibi bir dizi yapay zeka geliştirmesi sunacak.

Apple, iOS 18 yapay zeka özelliklerini 10 Haziran – 14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtacak. Bu tanıtım, Apple’ın akıllı telefon ekosisteminde daha fazla yapay zeka entegrasyonu ve yerel işlem gücüne dayalı özellikler sunmaya odaklandığını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Pad Pro Harry Potter Edition piyasaya sürüldü

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 18 yenilikleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!