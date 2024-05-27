Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, en yeni akıllı telefonu Xiaomi 14 CIVI’yı 12 Haziran’da sunacağını duyurdu. Xiaomi 14 serisinin bir parçası olan bu yeni model, kullanıcılarına gelişmiş kamera teknolojileri ve üstün ekran özellikleri sunmayı vaat ediyor.

Xiaomi’nin resmi açıklamasına göre, Xiaomi 14 CIVI, Leica optikleri ile donatılmış olacak. Bu, Xiaomi 14 serisindeki diğer modellerde olduğu gibi, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kalite ve netlik sunacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 14 CIVI, fotoğraf tutkunları için oldukça dikkat çekici kamera özellikleri ile geliyor. Telefonun ön tarafında, selfie meraklıları için çift 32MP ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise Leica Summilux lensli 50MP ana kamera, 12MP 120° ultra geniş açı kamera ve 50MP 25mm portre kamerası yer alıyor. Bu kombinasyon, kullanıcıların her türlü ışık koşulunda ve açıda muhteşem fotoğraflar çekmesini sağlayacak.

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Telefon, Dolby Vision destekli 1,5K çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile donatılmış. Dört kavisli bu ekran, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarırken, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Yalnızca 7,6 mm kalınlığında olan telefon, metal bir çerçeveye sahip. Xiaomi 14 CIVI, üç farklı tasarım seçeneği ile sunulacak: Cruise Blue Dual-Slice Edition, Matcha Green Nano-Tech Vegan Leather Edition ve Shadow Black Classic Matte Edition. Bu çeşitlilik, kullanıcıların kendi tarzlarına en uygun olanı seçmelerine olanak tanıyor.

Performans konusunda da iddialı olan Xiaomi 14 CIVI, Snapdragon 8s Gen 3 SoC işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, geçtiğimiz hafta Hindistan’da tanıtılan POCO F6 modelinde de kullanılmıştı. Cihaz, 67W Turbo Charge hızlı şarj desteğine sahip 4700mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu özellikler, cihazın yoğun kullanımda bile uzun süre dayanmamasını sağlıyor.

Xiaomi 14 CIVI, Mart ayında Çin’de piyasaya sürülen ve 12GB RAM + 256GB depolama kapasitesine sahip olan Xiaomi Civi 4 Pro modeli ile aynı özelliklere sahip. Çin’de 2999 yuan (yaklaşık 413 dolar) başlangıç fiyatı ile satışa sunulan modelin Hindistan fiyatının biraz daha yüksek olması bekleniyor.