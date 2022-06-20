28 Aralık 2020’de Xiaomi Mi 11’de ve ardından 28 Aralık 2021’de Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X’te perdeyi kaldırdıktan sonra, doğal olarak Çinli üreticinin yeni nesil akıllı telefonlarını ayın sonunda tanıtması beklendi. Ancak ünlü sızıntı yapan Digital Chat Station‘dan alınan bilgilere göre yeni Xiaomi 13‘ler biraz daha erken tanıtılabilir.

Sızıntı, bir sonraki Xiaomi 13’ün üretiminin şu anda ilk programdan bir ay önce olacağını ve bu da üreticinin akıllı telefonları beklenenden daha erken piyasaya sürebileceğini gösteriyor. Ancak, Qualcomm yeni Snapdragon 8 Gen 2 yongasını Aralık ayının başına kadar tanıtmayacağından, lansman Kasım ayında gerçekleşmeyecek. Bu nedenle, Xiaomi’nin konferansının yonga üreticisinin konferansından sadece birkaç gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

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Xiaomi 13 ve 13 Pro hakkında neler biliniyor!

Resmi lansmanlarından önce, yaklaşmakta olan Xiaomi 13 ve 13 Pro hakkında zaten çok şey biliniyor. Son sızıntılar, Xiaomi 13’ün kod adının “Nuwa” olduğunu ve 2211133C model numarasının olduğunu ortaya çıkardı. Xiaomi 13 Pro ise “Fuxi” kod adına ve 2210132C model numarasına sahip.

Digital Chat Station, yayınında iki akıllı telefonun yine farklı ekran boyutları sunması gerektiğini ve yalnızca Pro modelinin bir QHD + panel ile donatılacağını doğruladı. Her iki akıllı telefonun da Qualcomm‘un yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alması bekleniyor. İkincisi daha güçlü olacak, ancak sonunda AV1 video codec bileşenini alacak. Akıllı telefonlar her yıl olduğu gibi Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülecek.