Redmi Note 11 Pro+ 5G serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık iki hafta boyunca konuğumuz olan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Tasarım kısmında serinin diğer iki Pro modeliyle büyük oranda benzerlik taşıyan Redmi Note 11 Pro+ 5G 163.7 x 76.2 x 8.3 mm boyutlara sahip. Ayrıca 204 gram ağırlığında. Arkası ve önü cam ile korunan telefon ön tarafta Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Suya ve toza karşı ise IP53 sertifikasıyla bir nebze olsun korunmuş oluyor. Üç farklı renkle satışa çıkan Redmi Note 11 Pro+ 5G, Grafit Gri, Yıldızlı Mavi, Orman Yeşili renkleriyle satın alınabiliyor.

Ön tarafta 6,67 inç FHD+ AMOLED DotDisplay büyük ekranıyla dikkat çeken model 120Hz ekran yenileme 360Hz dokunmatik örneklemesiyle neredeyse bir amiral gemisi özelliklerine sahip. 700 nit Tipik/1200 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabilen telefon yüksek güneş ışığı altında bile başarılı sonuçlar verebiliyor. DCI-P3 Renk Gamı desteğiyle beraber kontrastı yüksek görüntüleri sunabiliyor. 395 PPI piksel yoğunluğu da keskin görüntüler sağlayabilirken ince çerçeveleri saysinde %86.1 ekran gövde oranı bulunuyor.

Redmi Note 11 Pro+ 5G kalbinde MediaTek Dimensity 920 işlemcisi yatıyor. Dimensity 920 verimlilik ve performansı bir arada sunabiliyor. Bu işlemciye Mali-G68 MC4 grafik birimi de eşlik ediyor. 6GB + 128GB ya da 8GB + 128 GB satın alınabilen modeller +3GB Bellek Uzantısı özelliğiyle RAM arttırılabiliyor. LPDDR4X RAM ile UFS2.2 bellek özellikleriyle akıcı ve hızlı işlemler yapabiliyor. Üst seviye oyunları yüksek kare hızında rahat bir şekilde oynatabilen telefon, LiquidCool Technology 2.0 ile ısınmanın da önüne geçiyor. Bu sayede serin bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Daha öncesinde Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan telefon güncellemeler sonrasında ise Android 12 ve MIUI 13 arayüzünde çalışıyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan Redmi Note 11 Pro+ 5G 108 MP çözünürlüğü sunan f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ana kameraya, 8 MP f/2.2 diyaframda 120˚ geniş açı kamerası ve 2 MP f/2.4 makro kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile gündüz ve gecede etkileyici fotoğraflar çıkarırken 4K 30fps ya da 1080 60fps videolar da çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 16 MP f/2.5 diyafram açıklığı sunan ön kamerası ile kusursuza yakın portreler çekebiliyor. Ayrıca ön kamerada da 1080 60 fps video kabiliyeti ile akıcı görüntüler verebiliyor.

Serinin diğer modellerinden farklı olarak JBL destekli stereo hoparlöre sahip olan telefon Dolby Atmos® desteğine de sahip. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ses ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses özellikleriyle dinleme deneyiminizi arttırıyor. Ayrıca isterseniz de 3,5mm kulaklık girişi ile kablolu kulaklıklarınızı da kullanabiliyorsunuz.

Redmi Note 11 Pro+ 5G, içerisindeki 4500 mAh bataryadan gücünü alıyor. Serinin diğer modellerinden farklı olarak 120W HyperCharge desteğiyle 20 dakikada tam şarj olabiliyor. Verimli işlemcisiyle de 2 güne varan pil ömrü sunan telefon yoğun kullanımda ise 1 günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor.

Ağ Bağlantıları kısmında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 özellikleriyle güncel teknolojiyi tüketicisine sunabilen Redmi Note 11 Pro+ 5G adından da anlaşılacağı üzere 5G şebeke bağlantısına sahip. Böylece ülkemizde kullanıma açıldığında kullanıcılar yüksek hızda interneti de bu telefon ile deneyimleyebilecekler.

Peki siz Redmi Note 11 Pro+ 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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