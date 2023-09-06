Çinli teknoloji devi Xiaomi, söylentilerin ardından, 26 Eylül’de Berlin’de düzenlenen özel bir etkinlikte global olarak tanıtılacak olan Xiaomi 13T serisinin, Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini içereceğini resmi olarak doğruladı.
Telefonun tüm özelliklerine dair detaylara zaten sahibiz ve ayrıca telefonun görselleri de gün yüzüne çıktı. Her iki modelde de bizi 6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli AMOLED ekran karşılayacak. Ana modelde MediaTek Dimensity 8200-Ultra ve Pro modelde ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga setini göreceğiz.
Ana modelde 50MP arka kamera, 1/ 1.28″ Sony IMX707 sensörlü, f/1.9 diyafram, 8 MP Omnivision OV13B10 ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, 2MP makro kamera kurulumu bulunacak.
Pro modele geçtiğimizde ise Leica destekli 50MP arka kamera, 1/ 1.28″ Sony IMX707 sensörlü, f/1.9 diyafram açıklığı, OIS, LED flaş, 13MP Omnivision OV13B ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 50MP Omnivision OV50D telefoto kamerayı göreceğiz.
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Söylentilere göre Xiaomi 13T 8GB + 256GB, 649 euro fiyatla satışa sunulacak ve Xiaomi 13T Pro’nun fiyatının ise 12 GB + 512 GB modeli için 900 euro ve 16 GB + 1 TB modeli için 999 Euro olacağı söyleniyor. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği belli olmayan bu modeller, Xiaomi’nin elini güçlendirecek. Aşağıdan bu iki canavarın sızdırılan hatta kesinleşen özelliklerine göz atabilirsiniz.
Xiaomi 13T özellikleri
- 6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- 3,1 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4nm işlemci
- Mali-G610 MC6 GPU ile
- 12 GB LPDDR5 RAM
- 256 GB (UFS 3.1) depolama
- 50MP arka kamera, 1/ 1.28″ Sony IMX707 sensörlü, f/1.9 diyafram, 8 MP Omnivision OV13B10 ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, 2MP makro
- Sony IMX596 sensörlü 20 MP ön kamera
- 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz), 2×2 MIMO’yu destekler, Bluetooth 5.3, Beidou | GPS (L1+L5) |GLONASS | QZSS (L1+L5), NFC
- 67W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya
Xiaomi 13T Pro özellikleri
- 6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- 3,35 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9200+ 4 nm işlemci
- Immortalis-G715 GPU
- 12 GB / 16 GB LPPDDR5X RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama alanı
- 50MP arka kamera, 1/ 1.28″ Sony IMX707 sensörlü, f/1.9 diyafram açıklığı, OIS, LED flaş, 13MP Omnivision OV13B ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 50MP Omnivision OV50D telefoto kamera, Leica Optics
- Sony IMX596 sensörlü 20 MP ön kamera
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 120W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya