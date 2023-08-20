Xiaomi, son zamanlarda Çin’de piyasaya sürdüğü MIX Fold 3, Pad 6 Max ve Redmi K60 Ultra modellerinin ardından, şimdi de küresel pazarda iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerinin Eylül ayının başında tanıtılması planlanıyor. Lansmana az bir süre kala, her iki cihazın fiyatlandırmasına dair bilgiler de gün yüzüne çıktı. Şimdi ise, Xiaomi 13T’nin tüm teknik özellikleri ortaya saçıldı! İşte yeni amiral gemisi katili!

Xiaomi 13T Yavru Amiral Gemisi Olacak!

Xiaomi 13T, dikkat çekici özellikleriyle kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, 6,67 inç büyüklüğünde keskin 1,5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran. 446 ppi piksel yoğunluğuyla net görseller sunan bu ekran, 144Hz yüksek yenileme hızını destekliyor. Ekranın tipik parlaklığı 500nit iken, yüksek parlaklık modu ile 1200nit ve otomatik parlaklık modu açıkken 2600nit’e kadar ulaşıyor.

Performans açısından da iddialı olan Xiaomi 13T, MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile birleşen bu işlemci, sorunsuz ve hızlı bir kullanım deneyimi vadediyor. Büyük 5000mAh bataryası, Xiaomi Smart HyperCharge teknolojisi sayesinde 120W hızlı şarjı destekliyor, böylece cihazın şarjı hızla doluyor ve büyük batarya da çabuk bitmiyor.

Kamera yetenekleri de Xiaomi 13T’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Leica imzalı 50MP ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğiyle daha net ve sabit görüntüler sunuyor. Cihaz aynı zamanda yine Leica imzalı 50MP 2x Telefoto Lens, 12MP ultra geniş açılı lens ve 20MP ön kamera ile kullanıcılarına çok yönlü bir kamera kurulumu vadediyor.

Çift SIM kart desteği sunan cihaz, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz ilk çıktığında MIUI 14 ile çıkış yapacak olsa da, Xiaomi bu modelin MIUI 15’i ilk tadacak modellerden biri olduğu doğruladı. IP68 standardı sayesinde su ve toza dayanıklılık sağlayan telefon, biyometrik güvenlik önlemi olarak parmak izi okuyucuya sahip olacak.

Siyah ve Buz Mavisi renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan Xiaomi 13T, teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Vivo gibi Çinli rakiplerin bu süreçte Xiaomi’ye nasıl cevap vereceği merak konusu olmuş durumda. Bizler de Xiaomi’nin yeni amiral gemisi katili serisini ve rakiplerin vereceği yanıtı merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13T’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!