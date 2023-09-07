Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 13T serisi telefonlarının resmi lansman tarihini açıkladı. Şirketin yeni amiral gemileri, 26 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle piyasaya sürülecek. Etkinliğin yakın tarihte gerçekleşecek olmasıyla beraber kullanıcıları bir heyecan sarmışken, bir başka bomba da Xiaomi İletişim Direktörü Daniel Desjarlais’den geldi. Yeni canavarların kaç yıl güncelleme alacağı açıklandı!

Xiaomi 13T Serisi 5 Yıl Boyunca Güncelleme Alacak! Yok Artık!

Xiaomi’nin İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, bu yeni telefonların Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları konusundaki taahhütlerini paylaşarak heyecanı resmen tavan yaptırmayı başardı.

Desjarlais, Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun dört nesil Android işletim sistemi yükseltmeleri ve beş yıl sürecek güvenlik güncellemeleriyle destekleneceğini açıkladı. Bu taahhüt, Xiaomi’nin yazılım konusundaki ciddiyetini ve uzun vadeli müşteri memnuniyetini gösteriyor. Ayrıca, bu taahhüt, Android’in temeli kabul edilen Google’ın Pixel telefonları için sunduğu üç nesil yazılım güncellemesi taahhüdünün bile ötesine geçiyor.

Xiaomi 13T serisinin Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkması bekleniyor, bu da cihazların Android 17’ye kadar işletim sistemi güncellemelerini alabileceği anlamına geliyor. Bu, Android 14 sürümünün piyasaya sürülmesine hazırlandığımız şu dönemde oldukça çarpıcı bir gelişme oldu. Burada Xiaomi’nin Android 18’e kadar destek verebileceği de konuşuluyor. Zira cihazlar Android 13 ile kutudan çıkacak olsalar da en geç birkaç ay içerisinde kararlı Android 14’e kavuşacaklar.

Öte yandan, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 8 serisinin de kutudan Android 14 ile çıkacağına dair söylentiler var. Google’ın, daha fazla işletim sistemi yükseltmesi sağlamak için yazılım taahhüdünü geliştirdiği ve bu değişikliğin Pixel 8 ile başlayabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Xiaomi’nin yeni 13T serisi telefonları, hem yazılım hem de donanım açısından önemli bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Bu telefonlar, uzun vadeli güncelleme sözü ile kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. Android 14’ün piyasaya sürülmesine yaklaşırken, Xiaomi’nin bu güncellemeyi hızla benimseyeceğini düşünüyoruz.

Vivo gibi diğer Çinli devlerin Xiaomi’nin bu hamlesine vereceği karşılığı merak ediyoruz. Aralık ayında Vivo gibi devlerden Xiaomi’ye okkalı bir tokat gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni güncelleme sözü yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!