Yaklaşan Redmi K70 Pro’nun bazı kamera özelliklerine dair bazı ipuçları ortaya çıktı. Bu telefonun yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak herhangi bir resmi duyuru öncesinde bazı özellikler Weibo’da sızdırıldı. Bu bilgiler, tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Dijital Sohbet İstasyonu tarafından paylaşıldı.

Weibo paylaşımına göre, Redmi K70 Pro modeli SM8650 (Kod Adı Manet) işlemciye sahip olacak ve 50 megapiksel birincil kamera sensörüne sahip olacak. Ayrıca bu kamera, 3,2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens ile eşleştirilecek. Bu yeni nesil Redmi K serisinin üç modeli olması bekleniyor: K70e, K70 ve K70 Pro, sırasıyla Ingress, Vermeer ve Manet kod adlarıyla anılıyor.

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Şu ana kadar eldeki bilgilere göre, K70 Pro’nun birincil kamerası için Sony IMX707 sensörünü kullanması bekleniyor. Bu bilgi, daha önce Digital Chat Station’dan gelen raporlarla uyumlu görünüyor. İlk raporlar, bu yeni akıllı telefonun metal bir çerçeve taşıyacağını ve 3x büyütmeli bir telefoto lensle geleceğini belirtmişti.

Diğer önemli özellikler arasında, Android 14 tabanlı MIUI 14 özel kullanıcı arayüzü bulunuyor ve bu muhtemelen lansmandan sonra MIUI 15’e güncellenecek. Üst düzey Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geleceği tahmin ediliyor ve devasa bir 5.500mAh bataryayı destekleyerek 120W hızlı şarjı destekleyebilir. İlginç bir şekilde, K70, küresel pazar için POCO F6 Pro olarak da yeniden markalandırılabilir.