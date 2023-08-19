Xiaomi’nin merakla beklenen 13T serisinin piyasaya sürülmesine kısa süre kala cihazlara yönelik ipuçları giderek artıyor. Son sızıntılar, özellikle 13T Pro versiyonunun render görüntülerini ortaya çıkardı. Telefonun tasarımı, Redmi K60 Ultra’ya oldukça benzese de, kamera özelliklerinin güçlendirildiği anlaşılıyor. İşte Avrupa’nın Redmi K60 Ultra’sı Xiaomi 13T Pro’nun tasarımı!

Xiaomi 13T Serisinin Detayları Sızdırıldı! İşte Beklenen Özellikler!

Render görüntülerine göre, telefonun arkasında kare şeklinde bir kamera adası bulunacak. Bu kamera adasının tasarımında ise dikkat çekici bir detay bulunuyor. Siyah renkteki kamera adası cam panelin altında yer alırken, mavi renkteki versiyon ise cam panelin bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, cihazın vegan deri tasarımıyla da gelmesi bekleniyor.

Ekran konusunda da önemli gelişmeler var. Xiaomi 13T serisi, 6,67 inç boyutunda 144 Hz OLED ekranla gelecek. Bu yüksek yenileme hızıyla birlikte 1220p, yani 1.5K çözünürlük sunacak. Yonga seti olarak ise Dimensity 9200+ kullanılması muhtemel görünüyor. Bu yeni yonga seti, son zamanlarda Geekbench testlerinde görüldü. Aynı yonga seti akrabası Redmi K60 Ultra’da da kullanılmıştı.

Kamera konusunda da büyük atılımlar yapılacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta Leica markasıyla birlikte Sony IMX707 sensörüne sahip 50 MP ana kamera bulunacak. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırmayla donatılmış 50 MP telefoto lens ve 13 MP ultra geniş açılı kamera da arka kamera sisteminin parçası olacak.

Ön kamera bölümünde se büyük bir revizyon yok. Redmi K60 Ultra gibi bu modelde de 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ayrıca, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil gibi diğer özellikler de serinin öne çıkan detayları arasında yer alacak. Ancak microSD kart yuvası veya 3,5 mm kulaklık jakı bulunmayacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin 13T serisini 1 Eylül’de piyasaya sürmeyi planladığı söylentiler arasında. Bu durum doğruysa, Lei Jun’un IFA Berlin’deki etkinlikte büyük bir duyuruya imza atabileceğini söyleyebiliriz. Serinin resmi duyurusunu beklerken, teknoloji tutkunları heyecanla yeni detayları beklemeye devam ediyor.

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