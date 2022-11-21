Çinli üretim devi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bu cihazı bu yıl duyuracak. Cihaz modelleri arasında normal ve Pro modeli yer alacak. Pigtou’nun @xleaks7 ile işbirliği içinde hazırladığı yeni bir rapor, Xiaomi 13’e bir bakış atıyor. Görüntüler ve video, Xiaomi 13’ün render görüntülerini yayınladı.

Görüntüler, kare kenarlı oldukça düz bir Xiaomi akıllı telefonunu gösteriyor. Çinli üretim devi, normal Xiaomi amiral gemisinin yuvarlak kenarlarından vazgeçerek iPhone tasarımına benzer bir yapıya sahip oluyor.

Xiaomi 13 iPhone’a çok benziyor

Xiaomi 13’ün kare kenarları, bu telefonu bir iPhone gibi gösteren tek özellik değil. Bu cihazın arka kısmı yeni bir tasarımla geliyor. Yeni arka kamera çıkıntısı tasarımı iPhone’ların kamera modüllerine çok benziyor. Ancak bu çıkıntı arka tarafta bir iPhone’dan daha fazla yer kaplıyor. Xiaomi 13 serisi üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek.

Arka kapağın yakından incelenmesi, kenarların nadiren yuvarlak olduğunu ve ön tarafın çok düz olduğunu ortaya koyuyor. Ön tarafta, bu amiral gemisi Xiaomi akıllı telefon simetrik çerçeveler ve tek bir ön kamera kullanacak. Kamera ekranın ortasına konumlandırılacak.

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Kare kenarlara ek olarak, bu cihazın güç ve ses düğmeleri sağ tarafta. Ayrıca, alt kısımda bir USB Type-C bağlantı noktasının yanı sıra normal hoparlör ızgaraları bulunuyor. Boyutlar açısından bu akıllı telefon oldukça kompakt. Ölçüleri 152,83 x 71,53 x 8,37 mm, yani iPhone 14’ten sadece biraz daha uzun. Şimdiye kadarki spekülasyonlara göre, 2022’nin sonunda resmiyet kazanacak. Şirket aynı lansman etkinliğinde Xiaomi 13 Pro’yu da piyasaya sürecek.

Kaynak: pigtou