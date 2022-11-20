Honor, merakla beklenen Honor 80 serisi uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonları için 23 Kasım’da Çin’de büyük bir lansman etkinliği düzenliyor. Bu premium cihazlar, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Honor 70 serisinin yeni nesli. 3 farklı model olacak: Honor 80 Pro, Honor 80 SE ve standart Honor 80.

Honor 80 Pro+

Honor 80 Pro+, Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 mobil yonga setine sahip olacak . TSMC 4 nm üretim teknolojisi ile üretilen yonga seti, geçen yıl Samsung 4 nm üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1’den %30’a kadar daha iyi performans ve %30’a kadar daha iyi güç verimliliği vaat ediyor. Yonga seti ayrıca 5G, WiFi 6E desteğinin yanı sıra bu harika fotoğraflar ve videolar için büyüleyici bir ISP getiriyor.

Hızlı yonga setinin yanı sıra, cihazın 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh pile sahip olduğu söyleniyor. Cihaz ayrıca, amiral gemisi üçlü kamera kurulumu arasında sektörün ilk 160 MP birincil sensörüne de ev sahipliği yapacak.

Honor 80 Pro 1.5K çözünürlüğe sahip kavisli 120Hz AMOLED ekrana sahip.

Cihaz, Honor’un en yeni MagicOS kullanıcı arayüzü, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile piyasaya sürülecek.

Honor 80

Honor 80, aynı kavisli 120Hz AMOLED ekran tasarımına sahip olacak.

Honor 80 Qualcomm’un Snapdragon 782G yonga setine sahip olacak ve yalnızca 66W hızlı kablolu şarjı destekleyecek. Pro’da bulunan 160MP Samsung sensörü yerine Sony sensör kullanılmış. Cihaz 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolamayı destekleyecek.

Honor 80 SE

Honor 80 serisinin en uygun fiyatlı modeli Honor 80 SE’dir. Redmi Note 12 Pro ve Realme 10 Pro+ gibi diğer rakip orta sınıf cihazlarda bulunan, yakın zamanda duyurulan MediaTek Dimensity 1080 yonga setine sahip olacak. Cihaz, 66W kablolu hızlı şarj desteğinin yanı sıra 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama ile gelecek. Ön ekran düz bir 120 hz AMOLED ekran olacak, ancak ön kamera özellikleri ve arka kamera kurulumu henüz bilinmiyor.