Vivo Y36 4G, Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Sertifikasyon web sitesinde V2247 model numarası ile listede yerini aldı. Listeleme, cihazın Bluetooth 5.0 desteği ile geleceğini de doğruladı. Bunun dışında, yaklaşan akıllı telefonun başka herhangi bir detayından bahsetmiyor. Vivo Y36 4G’nin geçen yılki Y35’in halefi olarak gelmesi bekleniyor.

Vivo Y36 4G Bluetooth SIG’de yerini aldı

Vivo Y36 4G geçtiğimiz günlerde Geekbench kıyaslama platformunda aynı V2247 model numarasıyla göründü. Veritabanı listesine göre, 8GB RAM ile birleştirilmiş bir Snapdragon 680 işlemci tarafından desteklendiği belirtiliyor. İlk sızıntının cihazın Helio G99 işlemci ile geleceği iddia ediliyor. Lansman sırasında cihazın daha fazla RAM ve depolama konfigürasyonunu da bekleyebiliriz. Vivo Y36 4G, benchmark platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 410 ve 1.343 puan aldı.

Raporlara göre, Vivo Y36 4G’nin 6,8 inç LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Yaklaşan teklifin 50MP birincil kameraya sahip olduğu belirtiliyor. 44W şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile destekleneceği bildiriliyor. Ayrıca 8GB sanal RAM ve 128GB yerleşik depolama alanı olduğu söyleniyor.

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Vivo Y36 4G’nin bu ayın sonlarında Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi çıkması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin.