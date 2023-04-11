Yakın zamanda Xiaomi tarafında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon göreceğiz. Xiaomi son üç senedir amiral gemilerinin bir de Ultra modellerini piyasaya çıkarıyor. İlk olarak markanın onuncu yılan özel olarak çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra, daha sonrasında Mi 11 Ultra, 12S Ultra olarak güncellenmişti. Leica işbirliği ve 1 inçlik sensörüyle dikkat çeken 12S Ultra’nın daha yeni ve güçlendirilmiş versiyonu 13 Ultra çok yakında tanıtılacak. Bu videoda da Xiaomi 13 Ultra hakkında topladığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Bakmakta fayda var: Xiaomi 13 Ultra Fiyatları Sızdırıldı

Xiaomi 13 Ultra 6.7 inç boyutunda 2K çözünürlükte 120Hz E6 AMOLED LTPO panel kullanan bir ekran sahip olacak. Bu ekran 68 milyar renk gösterebilmesi, HDR10+ ve Dolby Vision gibi sertifikaları desteklerken 1900 nite kadar çıkan bir parlaklık değerini sunacak.

İşlemci tarafında 13 Serisi’nde de kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 bulunacak ve üç farklı versiyonla gelecek. Xiaomi 13 Ultra’nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi üç konfigürasyonda geleceği kesinleşmiş durumda. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama biçimini kullanacak. 4.900mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13 Ultra, 50MP (1inç, IMX989, OIS, F1.9-F4.0 değişken diyaframlı) ana kamera, 50MP (IMX858) geniş açı, 50MP (IMX858, OIS) 3.2x Telefoto ve 50MP (IMX858, OIS) 5x Periskop kamerası bulunacak. Ayrıca sektördeki şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm amiral gemileri arasında en yüksek maliyete sahip olan telefon olacak.

Peki siz yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Global olarak satışa çıkacak olan bu telefonun ülkemize de gelme olasılığı bulunuyor. Fiyatlarını da göz önünde bulundurursanız siz nasıl yorumlarsınız?

#Xiaomi #Xiaomi13Series #Xiaomi13Ultra