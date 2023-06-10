Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 13 Ultra ile devam ediyor. Özellikle 13 Ultra’nın kamera özellikleri ve performansı noktasındaki şaşırtıcı skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

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50 MP ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi, 50 MP ikinci telefoto lensi ve 50 MP geniş açı lensi ile gelen Xiaomi 13 Ultra, aldığı 140 puan ile 14. sıradan listeye giriş yaptı. 138 fotoğraf ve 137 video puanı alan cihaz, başta Xiaomi Mi 11 Ultra ve iPhone 13 Pro olmak üzere listede test edilen en iyilerin hem kamera hem ekran noktasında geride kalıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/xiaomi-13-ultra-camera-test/

İyi seyirler…

Xiaomi 13 Ultra kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP 1 inç sensör, f/1.9 ile f/4.0, OIS (ana)

50 MP f/1.8 (geniş açı)

50 MP 75 mm f/1.8 (tele 1)

50 MP 120 mm f/3.0 (tele 2)