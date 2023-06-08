Apple’ın döviz kuru etkisiyle bir ay içerisinde üçüncü, bir hafta içerisinde ise ikinci zammı yapmasıyla dikkatler üzerine çekilmiş olsa da son bir yıl içerisinde yükselen dolar kuru neticesinde durumlar aslında sadece Apple için geçerli değil.

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Xiaomi’den OPPO’ya, Samsung’dan HONOR’a varan tüm telefonlarda ya sabit fiyat, ya da TL bazında yükselme var. Ancak bu “Markalar zam yapmış” demek değil.” Çünkü dolar bazında bakınca markaların önemli indirimler yaptığı, fakat döviz değerleri neticesinde değersizleşen Türk Lirası yüzünden bu durum gerçekleşiyor.

Detayları Aydoğan aktarıyor.