Xiaomi akıllı telefonlarda son zamanlarda yaşanan en büyük sıkıntı kamera yazılımı. Donanım olarak oldukça iddialı lenslere sahip olan Xiaomi akıllı telefonlar iş fotoğraf çekmeye gelince bu lenslerin hakkını veremiyor. Bu noktada bazı insanlar Google Camera kurarak sorunu bir nebze de olsa çözüyor. Xiaomi, Leica ile işbirliği yaptığından beri kamera yazılımında da geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda şirket Xiaomi 13 Ultra isimli en tepe amiral gemisi akıllı telefonu için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Değişiklik günlüğüne göre yazılım güncellemesinde kamera için büyük optimizasyonlar içeriyor. Bu güncelleme, özellikle sokak çekim modu için kamera uygulamasına bazı iyileştirmeler ve düzeltmeler getiriyor. Kullanıcılar artık daha iyi bir odak mesafesi kullanıcı arabirimi stilinin, bazı sahnelerde daha yüksek kalitede fotoğraf çekiminin ve kamera ayarlarında sokak çekim modu sistem ayarlarına daha kolay erişimin keyfini çıkarabilecek. Çince’den çevrilen değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

Sokak çekim modunun odak mesafesi UI stili optimize edildi

Bazı sahnelerin kalite efekti iyileştirildi ve fotoğraf çekiminin kalitesi iyileştirildi

Yeni eklenen sokak çekim modu sistem ayarları

Açılır menüye ayarlanmış kamera filigran anahtarı

Xiaomi kamera tarafında önemli adımlar atıyor. Leica işbirliğinden sonra geliştirilen kamera yazılımı, birçok Xiaomi akıllı telefona ilaç gibi geldi. Bakalım Oppo, Vivo, Samsung gibi akıllı telefon pazarındaki diğer markalar bu durum karşısında ne yapacak?