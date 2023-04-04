Bu videoda neredeyse aynı fiyatlarda olan Samsung Galaxy A34 5G ile HONOR X9a’yı kıyaslıyoruz. Ortalama olarak 10.500 TL bandında olan bu telefonlardan sizce hangisini almak daha mantıklı? Siz olsanız hangisini alırsınız? Ya da bu telefonlardan herhangi birini satın aldınız mı? Yorumlara bekliyoruz.

Samsung Galaxy A34 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm 199 gram, IP67

Ekran: 6.6 inç Super AMOLED 120Hz FHD+, Corning Gorilla Glass 5, 390 PPI

İşlemci: Mediatek Dimensity 1080 (6 nm)

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB Depolama

Kamera: 48MP + 8MP + 5MP / 13 MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5 , BT 5.3

HONOR X9a Teknik Özellikleri:

Boyut: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 175 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Grafik: Adreno 619

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

Batarya: 5100 mAh

Şarj: 40 Watt

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