Bu videoda neredeyse aynı fiyatlarda olan Samsung Galaxy A34 5G ile HONOR X9a’yı kıyaslıyoruz. Ortalama olarak 10.500 TL bandında olan bu telefonlardan sizce hangisini almak daha mantıklı? Siz olsanız hangisini alırsınız? Ya da bu telefonlardan herhangi birini satın aldınız mı? Yorumlara bekliyoruz.
Samsung Galaxy A34 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm 199 gram, IP67
Ekran: 6.6 inç Super AMOLED 120Hz FHD+, Corning Gorilla Glass 5, 390 PPI
İşlemci: Mediatek Dimensity 1080 (6 nm)
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB Depolama
Kamera: 48MP + 8MP + 5MP / 13 MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 , BT 5.3
HONOR X9a Teknik Özellikleri:
Boyut: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm
Ağırlık: 175 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
Grafik: Adreno 619
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB UFS 2.2
Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 40 Watt
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