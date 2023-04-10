Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi olan ve sunduğu kamera özellikleriyle akıllı telefon kamerasını baştan yazan Xiaomi 13 Ultra modelinin Nisan ayı içerisinde tanıtılacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan son bilgiler, cihazın tanıtım tarihini ortaya koymakla beraber, cihazın satışa sunulmayacağı pazarları da gösteriyor. Xiaomi 13 Ultra Türkiye’yi pas geçebilir!

Xiaomi 13 Ultra 18 Nisan’da Tanıtılabilir!

Bir alışveriş sitesinde ortaya çıkan görseller, Xiaomi’nin 18 Nisan tarihinde bir tanıtım yapacağına işaret ediyor. Leica cephesinin yaptığı açıklamada “Bu ay görüşürüz.” dediği ve Xiaomi’nin bu ay içerisinde başka bir telefon tanıtmayacağı düşünüldüğünde bu tarihin Xiaomi 13 Ultra tanıtımına ait olması kuvvetle muhtemel.

Her ne kadar tanıtım yakın olsa da, biz Türk kullanıcıları bu cihazı deneyimleyemeyeceğiz gibi duruyor. Geçtiğimiz günlerde Leica tarafından paylaşılan bilgiler cihazın küresel pazarda satışa sunulacağını doğrulasa da, sektördeki bazı fısıltılar, cihazın Hindistan, Endonezya, Japonya ve ne yazık ki Türkiye’de satışa sunulmayacağını gösteriyor.

Bu haber gerçekten çok üzücü oldu. Zira Xiaomi 12S Ultra modeli küresel pazar için duyurulmamış ve ülkemizde bu cihazı deneyimlemek isteyenler yurtdışından bu cihazı getirtmek zorunda kalmıştı. Xiaomi 13 Ultra ile işlerin değişeceği haberi ülkemizdeki kullanıcıları sevindirse de beklenen olmayacak gibi duruyor.

Yine de bunların doğrulanmış bilgiler olmadığını ve Xiaomi’nin tamamen farklı bir yol izleyebileceğini de söylemek mümkün. Bununla beraber, eğer iddialar gerçekse, firmanın Türkiye pazarındaki fiyat endişesinin buna sebep olabileceğini söyleyebiliriz.

Bu modelin, iPhone 14 Pro ve Galaxy S23 Ultra gibi modellerle benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Ülkemizde çok daha iyi bir marka algısına sahip bu iki marka, Xiaomi’nin satışlarını önemli ölçüde baltalayabilir. Öyle ki, Xiaomi genelde bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanınıyor ve firmanın iPhone 14 Pro’larla denk fiyatta bir modeli piyasaya sürmesi biraz ilginç olabilir.

Bununla birlikte, Hindistan ve Endonezyanın neden bu listede yer aldığını söylemek zor. Xiaomi’nin en çok satış yaptığı ve en yoğun varlık gösterdiği ülkelerde Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürmemesi esrarengiz bir olay olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi herkesi şaşırtarak bu cihazı ülkemizde de satışa sunacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!