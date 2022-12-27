Xiaomi EOL (End-of Life: Güncelleme desteği kesilen cihaz) listesini güncelledi.

EOL listesine göre Xiaomi, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G ve Poco X2 gibi popüler cihazlarının yazılım desteğini bitiriyor.

Poco X2 için MIUI 13 testleri başlamıştı ancak çeşitli sebeplerden dolayı son kullanıcıya sunulmadı. Sonuç itibariyle cihazların yazılım desteğine son verildi.

Dileyen bunu bir son olarak düşünüp yeni cihaz satın alabilir. Ancak Android dünyasının zenginliğini göz ardı etmemek gerek. Cihazınızın yazılım desteği kesilse bile üçüncü taraf geliştiricilerin yazdığı Custom Rom’lar ile cihazınızı bir süre daha güncel bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu, açık kaynak kodlu yazılımın bizlere sunduğu harikalardan birisi. Tabii halihazırda kullandığınız iPhone’unuzun güncelleme desteği kesildiyse ütopik paralar ödeyerek tekrardan bir iPhone alabilirsiniz veya Android’in özgür dünyasına kendi bütçenize uygun yeni bir cihaz ile giriş yapabilirsiniz.